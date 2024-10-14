bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 13:58

Published 14 октября, 13:58

Modified 14 октября, 14:00

Updated 14 октября, 14:00

Разбор трёх самых актуальных схем телефонного мошенничества

Разбор трёх самых актуальных схем телефонного мошенничества

14 октября 2024, 13:58
Фото: Изображение Midjourney
Аналитики ВТБ проанализировали все инциденты обманов за январь–октябрь 2024 года. До 80% звонков недоброжелатели представлялись сотрудниками банков и операторами связи, и госорганов или предлагали фиктивные инвестиции и работу в интернете. Подробности рассказал вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Мошенники часто пытаются обмануть людей, представляясь банковскими работниками, операторами связи или государственными служащими. Они могут попросить вас ввести секретный код из СМС, установить на смартфон вредоносное приложение или перейти по фишинговой ссылке. Получив доступ в личный кабинет, мошенники могут оформлять кредиты и выводить деньги с ваших карт и счетов.

Иногда мошенники предлагают быстрый заработок через инвестиции, подработки или покупки валюты. Человек видит прибыль, которую обещает мошенник, и вкладывает большие суммы, даже взятые в кредит или под залог.

В 2024 году мошенники стали успешнее манипулировать жертвами за счёт персональных данных. Способ обмана подбирают конкретно под каждого человека, зная о его работе, положении и подобном.

«На рынке меняется портрет самих мошенников — всё чаще речь идёт о подготовленных и финансово грамотных профессионалах, которые хорошо разбираются в психологии людей, умеют в нужный момент оказать давление на собеседника. Около 85% пострадавших самостоятельно переводили деньги на неизвестные счета, снимали наличные, отдавали их неизвестным, делились с ними личной информацией», — отметил Никита Чугунов.

Большая часть обманов совершалась через мобильную связь, а остальные — через мессенджеры.

ВТБ выделил более 11 млрд рублей на строительство жилого квартала в Омске
Узнать подробнее
Читайте также:
ВТБ выделил более 11 млрд рублей на строительство жилого квартала в ОмскеАналитика ВТБ: выдача ипотеки в России снизится в 1,5 разаВ ВТБ назвали условия повышения ключевой ставки до 23%
#Алёна Мальцева#Общество#Мошенник#Телефонный мошенник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика