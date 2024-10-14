Разбор трёх самых актуальных схем телефонного мошенничества

Мошенники часто пытаются обмануть людей, представляясь банковскими работниками, операторами связи или государственными служащими. Они могут попросить вас ввести секретный код из СМС, установить на смартфон вредоносное приложение или перейти по фишинговой ссылке. Получив доступ в личный кабинет, мошенники могут оформлять кредиты и выводить деньги с ваших карт и счетов.