Разбор трёх самых актуальных схем телефонного мошенничества

Posted 14 октября, 13:58
Published 14 октября, 13:58
Modified 14 октября, 14:00
Updated 14 октября, 14:00
Мошенники часто пытаются обмануть людей, представляясь банковскими работниками, операторами связи или государственными служащими. Они могут попросить вас ввести секретный код из СМС, установить на смартфон вредоносное приложение или перейти по фишинговой ссылке. Получив доступ в личный кабинет, мошенники могут оформлять кредиты и выводить деньги с ваших карт и счетов.
Иногда мошенники предлагают быстрый заработок через инвестиции, подработки или покупки валюты. Человек видит прибыль, которую обещает мошенник, и вкладывает большие суммы, даже взятые в кредит или под залог.
В 2024 году мошенники стали успешнее манипулировать жертвами за счёт персональных данных. Способ обмана подбирают конкретно под каждого человека, зная о его работе, положении и подобном.
«На рынке меняется портрет самих мошенников — всё чаще речь идёт о подготовленных и финансово грамотных профессионалах, которые хорошо разбираются в психологии людей, умеют в нужный момент оказать давление на собеседника. Около 85% пострадавших самостоятельно переводили деньги на неизвестные счета, снимали наличные, отдавали их неизвестным, делились с ними личной информацией», — отметил Никита Чугунов.
Большая часть обманов совершалась через мобильную связь, а остальные — через мессенджеры.