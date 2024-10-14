Психологические аспекты алопеции: как справиться с эмоциональными последствиями

Почему волосы выпадают от нервов? Стресс активирует в организме выброс кортизола — гормона стресса, который может нарушать нормальный цикл роста волос. Кроме того, сильный стресс может привести к изменениям в питании и образе жизни, что также негативно сказывается на здоровье волос.