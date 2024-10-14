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Posted 14 октября, 08:17

Published 14 октября, 08:17

Modified 14 октября, 08:18

Updated 14 октября, 08:18

Зимний привет в октябре пришёл орловчанам

Первый снег выпал в Черноземье. А когда его ждать белгородцам?

14 октября 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
Зимний привет в октябре пришёл орловчанам

В Орловской области выпал первый снег

Сюжет
Погода
В Орле выпал снег. Температура воздуха ещё слишком высокая, и осадки начали сразу таять, пишет издание «Орелtimes». Тем не менее синоптики сообщают, что уже на этой неделе и в Белгороде возможен дождь со снегом.

В Черноземье выпал первый снег. Жители Орловской области стали первыми, кто его увидел. Но для снега погода ещё слишком тёплая, и осадки почти сразу начали таять.

Орловские синоптики предсказывали снег ещё 11 октября. За прошедшую ночь только в Орле выпало 14,3 миллиметра осадков.

Белгородцам тоже не стоит расслабляться. В Гидрометцентре сообщили, что в столице региона уже на этой неделе возможен дождь со снегом. Он ожидается в ночь на субботу, 19 октября.

Дожди будут идти всю наступившую неделю: в понедельник, вторник, среду и пятницу. Дневные температуры не будут подниматься выше +12 °C, а ночью опустятся до +1 °C.

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