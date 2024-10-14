Первый снег выпал в Черноземье. А когда его ждать белгородцам?

Posted 14 октября 2024, 08:17
Published 14 октября 2024, 08:17
Modified 14 октября 2024, 08:18
Updated 14 октября 2024, 08:18
В Черноземье выпал первый снег. Жители Орловской области стали первыми, кто его увидел. Но для снега погода ещё слишком тёплая, и осадки почти сразу начали таять.
Орловские синоптики предсказывали снег ещё 11 октября. За прошедшую ночь только в Орле выпало 14,3 миллиметра осадков.
Белгородцам тоже не стоит расслабляться. В Гидрометцентре сообщили, что в столице региона уже на этой неделе возможен дождь со снегом. Он ожидается в ночь на субботу, 19 октября.
Дожди будут идти всю наступившую неделю: в понедельник, вторник, среду и пятницу. Дневные температуры не будут подниматься выше +12 °C, а ночью опустятся до +1 °C.