Первый снег выпал в Черноземье. А когда его ждать белгородцам?

В Орловской области выпал первый снег

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В Орле выпал снег. Температура воздуха ещё слишком высокая, и осадки начали сразу таять, пишет издание «Орелtimes». Тем не менее синоптики сообщают, что уже на этой неделе и в Белгороде возможен дождь со снегом.