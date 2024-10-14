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Posted 14 октября, 09:01

Published 14 октября, 09:01

Modified 14 октября, 10:02

Updated 14 октября, 10:02

Мошенники нацелились на белгородцев, нуждающихся в выплатах

«Обратитесь к Алексею»: как обманывают белгородцев, нуждающихся в выплатах?

14 октября 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney
Мошенники нацелились на белгородцев, нуждающихся в выплатах

Пострадавших при обстрелах белгородцев пытается обмануть фейковый чиновник

Сюжет
Мошенничество
Мошенники создали аккаунт якобы министра соцзащиты населения и труда Елены Батановой, а когда к ним обращаются за компенсациями за повреждённое жильё, требуют с жителей ответные «взносы».

Жительница Белгородской области решила обратиться в социальных сетях к региональному министру социальной защиты населения и труда Елене Батановой, но наткнулась на мошенников. По словам женщины, она хотела получить компенсацию за повреждённый атакой ВСУ дом, но её перенаправили к мужчине по имени Алексей, который попросил внести «задаток».

«В итоге она направила к какому-то Алексею, который требует деньги (10 тыс.) за то, чтобы оформить документы и быстрее получить выплату. Как только написала Батановой, что просят взятку, так она сразу молчит и не отвечает. Это шутка такая или что?» — написала удивлённая белгородка.
Общение белгородки с фейковой чиновницейОбщение белгородки с фейковой чиновницей
Общение белгородки с фейковой чиновницей. Фото: страница Вячеслава Гладкова

Позже представители белгородского оперштаба объяснили женщине, что она наткнулась на аферистов.

«Сейчас мошенники пытаются заработать на чужом горе. Предлагают услуги по оформлению документов для получения помощи пострадавшим жителям области, используют фейковые аккаунты с фотографиями министра социальной защиты населения и труда Белгородской области Е. П. Батановой», — объяснили жительнице.

Белгородцев также попросили доверять только официальным источникам и при необходимости приходить на личные приёмы, которые Елена Батанова устраивает дважды в месяц.

Информацию о мошенниках оперштаб направил в правоохранительные органы.

Похожая ситуация произошла и с жителями Шебекино: они заметили объявление на «Авито», где обещали помочь оформить документы на получение выплат пострадавшим при обстрелах. Белгородцы решили воспользоваться помощью, но в ответ с них попросили 15 тысяч рублей. После получения запрашиваемой суммы аферисты заблокировали номер жителей и исчезли.

Объявление мошенников на «Авито»Объявление мошенников на «Авито»
Объявление мошенников на «Авито»Объявление мошенников на «Авито»
Объявление мошенников на «Авито». Фото: Telegram-канал «ШО Шебекино»
Фейковый чиновник обещал открыть убежища в Белгороде после «обстрела ядерным оружием»
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Выплаты#Белгород#Аферисты
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