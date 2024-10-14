«Обратитесь к Алексею»: как обманывают белгородцев, нуждающихся в выплатах?

Похожая ситуация произошла и с жителями Шебекино: они заметили объявление на «Авито», где обещали помочь оформить документы на получение выплат пострадавшим при обстрелах. Белгородцы решили воспользоваться помощью, но в ответ с них попросили 15 тысяч рублей. После получения запрашиваемой суммы аферисты заблокировали номер жителей и исчезли.