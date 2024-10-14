НСКВ развивает экологическую культуру в Тульской области

«Корпоративное волонтерство — это больше, чем социальная ответственность бизнеса. Это объединяющая сила, которая дарит сотрудникам компании новый взгляд на их общую миссию и становится основой добрых традиций внутри коллектива. Мы узнаем больше о том, как заботиться о нашей планете, и делаем свой собственный вклад в это важное дело. Я очень рад быть частью таких проектов и уверен: мы будем и дальше их развивать», — заявил Владислав Буравцов, директор сети «Вкусно — и точка».