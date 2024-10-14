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Posted 14 октября, 14:31

Published 14 октября, 14:31

Modified 14 октября, 14:33

Updated 14 октября, 14:33

НСКВ развивает экологическую культуру в Тульской области

НСКВ развивает экологическую культуру в Тульской области

14 октября 2024, 14:31
Фото: Пресс-служба Национального совета по корпоративному волонтерству
В Туле завершилась экологическая неделя, организованная Национальным советом по корпоративному волонтёрству (НСКВ).

11 октября свыше 60 волонтеров из различных компаний, в том числе «Балтика» — «Тульский пивзавод», «Вкусно — и точка», «Каргилл», Rostics, «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», объединили свои усилия для сохранения культурного и исторического наследия усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна». Участники мероприятия подготовили лесополосу к зиме и высадили 50 берёзовых саженцев и 30 кустов малины.

«Приезд в Ясную Поляну стал уже для нас доброй традицией, и я рад видеть много знакомых лиц из разных компаний в этом году. Вовлечение корпоративных добровольцев в экологическое развитие и благоустройство вносит долгосрочный вклад в развитие экологической культуры региона, при этом содействуя сплочению коллективов компаний, участвующих в акциях совета. Уверены, что такая работа приносит пользу и бизнесу, и обществу», — отметил Алексей Чиков, председатель Тульского отделения НСКВ.

«В прошлом году НСКВ в Тульской области задал отличный темп нашему экологическому движению. Сегодня мы снова в Ясной Поляне заряжены позитивом и желанием помочь музею в благоустройстве его территории. Спасибо всем компаниям, кто смог присоединиться к данной акции. Вместе мы делаем важные и полезные дела», — добавил Роман Соловьёв, представитель компании «Каргилл».

«Корпоративное волонтерство — это больше, чем социальная ответственность бизнеса. Это объединяющая сила, которая дарит сотрудникам компании новый взгляд на их общую миссию и становится основой добрых традиций внутри коллектива. Мы узнаем больше о том, как заботиться о нашей планете, и делаем свой собственный вклад в это важное дело. Я очень рад быть частью таких проектов и уверен: мы будем и дальше их развивать», — заявил Владислав Буравцов, директор сети «Вкусно — и точка».

Также в рамках партнёрства НСКВ и Российского экологического оператора на Яснополянском экологическом форуме с 10 по 12 октября в Туле был представлен «Зелёный фургон» — инновационный проект для демонстрации работы экономики замкнутого цикла. Внутри фургона находится мобильная лаборатория по переработке пластика, где каждый желающий мог создать сувениры из вторсырья. Этот проект способствует популяризации экологической осознанности и улучшению экологии в регионе.

НСКВ объединяет свыше 320 компаний из более чем 30 секторов экономики, его отделения работают в 36 регионах России. Одним из ключевых направлений деятельности совета является экология, и его миссия заключается в продвижении практик корпоративного волонтёрства и устойчивого взаимодействия между бизнесом и местными сообществами.

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