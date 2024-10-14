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Posted 14 октября, 13:19

Published 14 октября, 13:19

Modified 14 октября, 13:19

Updated 14 октября, 13:19

Матвей Кисляк

«Началось всё в Старом Осколе»: футболист ЦСКА Кисляк — о своём детстве

14 октября 2024, 13:19
Фото: Дмитрий Голубович. «Чемпионат»
Матвей Кисляк

Полузащитник ЦСКА Кисляк рассказал о первых шагах в футболе

Сюжет
Футбол
Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк начал играть в футбол ещё в детстве, а сегодня он уже представляет Россию на международном уровне. А ведь началось всё ещё в Старом Осколе. Кисляк рассказал журналистам «Чемпионата», как пришёл в большой спорт.

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк, уроженец Старого Оскола, рассказал журналистам о своём детстве. Футболист поделился, что заинтересовался этим видом спорта, ещё будучи совсем маленьким: бегал с мячом во дворе, играл в своё удовольствие.

Даже его бабушка, поддерживая спортивный интерес внука, встала на ворота. Когда Матвею исполнилось пять лет, отец принял решение отдать его в футбольную секцию.

«Занимался с ребятами на два года старше, а в девять лет уже уехал в Москву, в „Чертаново“. А зарождалось всё именно в Старом Осколе. Даже бабушке приходилось играть со мной в футбол, становиться на ворота», — сказал Кисляк в интервью.

Матвей начал выступать за клуб в возрасте 14 лет, дебютировал в сентябре 2023 года в Российской премьер-лиге в матче против «Ростова». Он появился на поле на 90-й минуте, заменив другого игрока. Свой первый гол за ЦСКА Матвей забил в кубковом матче против «Оренбурга» летом прошлого года.

Стал обладателем Кубка России в прошлом году. Сейчас староосколец играет в опорной зоне, он также включён в молодёжную сборную России по футболу. В сезоне 2024–2025 годов Матвей уже провёл пять матчей, включая два стартовых.

В прошлую пятницу, 11 октября, сборная сыграла против молодёжной команды Китая.

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