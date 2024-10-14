«Началось всё в Старом Осколе»: футболист ЦСКА Кисляк — о своём детстве

Posted 14 октября, 13:19
Published 14 октября, 13:19
Modified 14 октября, 13:19
Updated 14 октября, 13:19
Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк, уроженец Старого Оскола, рассказал журналистам о своём детстве. Футболист поделился, что заинтересовался этим видом спорта, ещё будучи совсем маленьким: бегал с мячом во дворе, играл в своё удовольствие.
Даже его бабушка, поддерживая спортивный интерес внука, встала на ворота. Когда Матвею исполнилось пять лет, отец принял решение отдать его в футбольную секцию.
«Занимался с ребятами на два года старше, а в девять лет уже уехал в Москву, в „Чертаново“. А зарождалось всё именно в Старом Осколе. Даже бабушке приходилось играть со мной в футбол, становиться на ворота», — сказал Кисляк в интервью.
Матвей начал выступать за клуб в возрасте 14 лет, дебютировал в сентябре 2023 года в Российской премьер-лиге в матче против «Ростова». Он появился на поле на 90-й минуте, заменив другого игрока. Свой первый гол за ЦСКА Матвей забил в кубковом матче против «Оренбурга» летом прошлого года.
Стал обладателем Кубка России в прошлом году. Сейчас староосколец играет в опорной зоне, он также включён в молодёжную сборную России по футболу. В сезоне 2024–2025 годов Матвей уже провёл пять матчей, включая два стартовых.
В прошлую пятницу, 11 октября, сборная сыграла против молодёжной команды Китая.