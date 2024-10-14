«Началось всё в Старом Осколе»: футболист ЦСКА Кисляк — о своём детстве

Матвей начал выступать за клуб в возрасте 14 лет, дебютировал в сентябре 2023 года в Российской премьер-лиге в матче против «Ростова». Он появился на поле на 90-й минуте, заменив другого игрока. Свой первый гол за ЦСКА Матвей забил в кубковом матче против «Оренбурга» летом прошлого года.