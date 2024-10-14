На полях РЭФ-2024 прошло заседание экспертного совета по устойчивому развитию РЭО

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, займы стали ключевым финансовым инструментом оператора для капиталовложений в инфраструктуру сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и экономику замкнутого цикла. Он также добавил, что на заседании речь шла о сложностях верификации зеленых займов, предоставляемых публично-правовыми организациями. РЭО предложил рассмотреть возможность подготовки набора локальных методических и процедурных документов на основе таксономии зеленых и адаптационных проектов, а также других нормативных актов, нацеленных на внутреннюю экспертную верификацию зеленых займов с учетом специфики организационно-правового статуса компании, пишет 56orb.ru.