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Posted 14 октября, 16:03

Published 14 октября, 16:03

Modified 14 октября, 16:03

Updated 14 октября, 16:03

На полях РЭФ-2024 прошло заседание экспертного совета по устойчивому развитию РЭО

На полях РЭФ-2024 прошло заседание экспертного совета по устойчивому развитию РЭО

14 октября 2024, 16:03
Фото: reo.ru
8 октября на площадке Российского экологического форума (РЭФ) прошло заседание экспертного совета по устойчивому развитию Российского экологического оператора (РЭО). Модератором встречи выступила председатель экспертного совета РЭО и руководитель аналитической платформы ИНФРАГРИН Светлана Бик.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, займы стали ключевым финансовым инструментом оператора для капиталовложений в инфраструктуру сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и экономику замкнутого цикла. Он также добавил, что на заседании речь шла о сложностях верификации зеленых займов, предоставляемых публично-правовыми организациями. РЭО предложил рассмотреть возможность подготовки набора локальных методических и процедурных документов на основе таксономии зеленых и адаптационных проектов, а также других нормативных актов, нацеленных на внутреннюю экспертную верификацию зеленых займов с учетом специфики организационно-правового статуса компании, пишет 56orb.ru.

Светлана Бик отметила, что в ходе заседания экспертного совета по устойчивому развитию РЭО был выпущен отчет об устойчивом развитии за 2023 год, получен высокий ESG-рейтинг, также был рассмотрен пакет локальных нормативных актов по рискам и инвестициям. Специалисты, занимающиеся климатом, разработали первые методики для климатических проектов.

Участники встречи обсудили также вопросы развития зеленых инвестиций РЭО и подготовку кадров для экономики замкнутого цикла.

РЭО получил ESG-рейтинг уровня ESG-АА в сентябре 2024 года, что свидетельствует об «очень высоком уровне соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам».

Экспертный совет по устойчивому развитию ППК «РЭО» был учрежден в 2021 году в качестве консультативного органа при генеральном директоре компании, чтобы поддерживать трансформацию отрасли обращения с отходами, основываясь на социальных и экологических приоритетах в управлении.

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