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Posted 14 октября, 08:53

Published 14 октября, 08:53

Modified 14 октября, 08:54

Updated 14 октября, 08:54

Маск представил очередную инновацию — робота Optimus Gen 2

Маск представил очередную инновацию — робота Optimus Gen 2

14 октября 2024, 08:53
Фото: Tesla
10 октября на мероприятии We, Robot от Tesla предприниматель и инженер Илон Маск представил многофункционального робота-гуманоида и беспилотные такси Tesla Cybercab и Robovan.

Новая модель робота называется Optimus Gen 2. Гуманоиды продемонстрировали впечатляющие способности — они эффектно предстали перед зрителями, танцевали и раздавали гостям напитки, сообщает newkhakasiya.online.

Маск отметил универсальность роботов в функциональном плане. Так, гуманоиды способны выгуливать домашних питомцев, присматривать за детьми и ухаживать за газоном. Как считает предприниматель, новая разработка может стать одним из крупнейших продуктов в истории. Благодаря ей рыночная стоимость компании Tesla может достичь двадцати пяти триллионов долларов.

По словам Маска, стоимость одного робота-гуманоида составит порядка 30 000 долларов, возможно и меньше. Цена кибертакси будет аналогичной.

#Общество
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