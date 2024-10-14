Маск представил очередную инновацию — робота Optimus Gen 2

Маск отметил универсальность роботов в функциональном плане. Так, гуманоиды способны выгуливать домашних питомцев, присматривать за детьми и ухаживать за газоном. Как считает предприниматель, новая разработка может стать одним из крупнейших продуктов в истории. Благодаря ей рыночная стоимость компании Tesla может достичь двадцати пяти триллионов долларов.