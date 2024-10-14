Маск представил очередную инновацию — робота Optimus Gen 2

Posted 14 октября, 08:53
Published 14 октября, 08:53
Modified 14 октября, 08:54
Updated 14 октября, 08:54
Новая модель робота называется Optimus Gen 2. Гуманоиды продемонстрировали впечатляющие способности — они эффектно предстали перед зрителями, танцевали и раздавали гостям напитки, сообщает newkhakasiya.online.
Маск отметил универсальность роботов в функциональном плане. Так, гуманоиды способны выгуливать домашних питомцев, присматривать за детьми и ухаживать за газоном. Как считает предприниматель, новая разработка может стать одним из крупнейших продуктов в истории. Благодаря ей рыночная стоимость компании Tesla может достичь двадцати пяти триллионов долларов.
По словам Маска, стоимость одного робота-гуманоида составит порядка 30 000 долларов, возможно и меньше. Цена кибертакси будет аналогичной.