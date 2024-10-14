Posted 14 октября, 14:32
Published 14 октября, 14:32
Modified 14 октября, 14:32
Updated 14 октября, 14:32
Эффективность систем кондиционирования в салонах автобусов ЛИАЗ была подтверждена комиссией, состоящей из представителей администрации Нижневартовска и компании «АвтоМАЗ», пишет muksun.fm. Эти автобусы, почти 200 единиц, были закуплены для города за счет бюджета (государственный контракт с компанией «АвтоМАЗ» был заключен властями Ханты-Мансийского автономного округа).
Проверка салонов пассажирских автобусов и приемка работ осуществлялись с конца сентября по начало октября 2024 года. Системы кондиционирования были тщательно проверены, включая анализ подачи холодного воздуха в салон транспорта. Специалисты подтвердили исправность оборудования и подписали все необходимые протоколы.
В это время под стражей остаются два высокопоставленных чиновника правительства ХМАО-Югры, которых подозревают в мошенничестве. Им инкриминируется то, что они использовали бюджетные средства для закупки автобусов с кондиционерами, однако фактически были приобретены модели без кондиционеров по более низкой цене. Тем не менее выводы комиссии указывают на то, что информация о нехватке кондиционеров значительно преувеличена.
Став победителем тендера на пассажирские перевозки в Нижневартовске, компания «Домтрансавто» включилась в реализацию транспортной реформы в городе, имея аналогичный опыт в процессе налаживания пассажироперевозок в Санкт-Петербурге. Запустив новые автобусы ЛИАЗ на маршрутах, перевозчик снизил интервал движения в час пик вдвое. Кроме того, численность водителей в компании достигла 100% после значительного повышения их зарплат.
Чтобы сделать поездки более привлекательными и комфортными, компания «Домтрансавто» разыгрывает бесплатные проездные и внедряет современные платежные системы, продвигая цифровизацию транспортной сети в российских регионах.