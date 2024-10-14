Комиссия: Автобусы Нижневартовска оборудовали кондиционерами

В это время под стражей остаются два высокопоставленных чиновника правительства ХМАО-Югры, которых подозревают в мошенничестве. Им инкриминируется то, что они использовали бюджетные средства для закупки автобусов с кондиционерами, однако фактически были приобретены модели без кондиционеров по более низкой цене. Тем не менее выводы комиссии указывают на то, что информация о нехватке кондиционеров значительно преувеличена.