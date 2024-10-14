Как выбрать каркасный бассейн для дачи: основные критерии

Первый и, пожалуй, самый важный критерий — это размер каркасного бассейна. При выборе нужно учитывать площадь участка и количество людей, которые будут пользоваться бассейном. Для небольшого дачного участка подойдут модели диаметром от 3 до 5 метров. Если у вас просторная территория и есть желание установить более вместительную конструкцию, то можно рассмотреть варианты с размерами до 7 метров и более. Также стоит обратить внимание на глубину бассейна, особенно если в семье есть дети — для безопасного купания оптимальна глубина до 1,2 метра.