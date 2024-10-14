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Posted 14 октября, 08:48

Published 14 октября, 08:48

Modified 15 октября, 12:03

Updated 15 октября, 12:03

В России увеличится материнский капитал

Как изменится маткапитал на первого и второго ребёнка в следующем году?

14 октября 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney
В России увеличится материнский капитал

В России увеличится размер материнского капитала

Сюжет
Маткапитал
В России с 2025 года увеличится сумма выплат, положенных при рождении первого и второго детей. Увеличение произойдёт минимум на 46 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости».

В России с 2025 года увеличится размер материнского капитала на первого ребёнка. В следующем году сумма вырастет на 46 тысяч рублей — до 677 тысяч.

За рождение второго ребёнка также заплатят больше на 61 тысячу рублей — выплата достигнет 894 тысяч, если семья не получала поддержку на первого ребёнка.

Предполагается, что средствами маткапитала смогут воспользоваться более 1 млн граждан, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Индексация маткапитала произойдёт с 1 февраля 2025 года. На сегодняшний день планируется увеличить выплату на уровне 7,3%. Предварительно, всего на материнский капитал в 2025 году выделили 694,2 млрд руб.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Маткапитал#Материнский капитал#Россия#Касается каждого#Первый ребёнок
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