Как изменится маткапитал на первого и второго ребёнка в следующем году?

Posted 14 октября, 08:48
Published 14 октября, 08:48
Modified 15 октября, 12:03
Updated 15 октября, 12:03
В России с 2025 года увеличится размер материнского капитала на первого ребёнка. В следующем году сумма вырастет на 46 тысяч рублей — до 677 тысяч.
За рождение второго ребёнка также заплатят больше на 61 тысячу рублей — выплата достигнет 894 тысяч, если семья не получала поддержку на первого ребёнка.
Предполагается, что средствами маткапитала смогут воспользоваться более 1 млн граждан, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Индексация маткапитала произойдёт с 1 февраля 2025 года. На сегодняшний день планируется увеличить выплату на уровне 7,3%. Предварительно, всего на материнский капитал в 2025 году выделили 694,2 млрд руб.