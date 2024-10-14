Из-за обстрелов? Белгородцы чаще страхуют имущество, но компании выплачивают меньше

В период с января по июнь текущего года жители Белгородской области приобрели около 402 тысяч страховых полисов на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Количество оформленных полисов осталось примерно на уровне 2023 года, но страховые премии по ним выросли на 3,6%.