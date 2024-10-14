Из-за обстрелов? Белгородцы чаще страхуют имущество, но компании выплачивают меньше

Posted 14 октября, 11:04
Published 14 октября, 11:04
Modified 14 октября, 11:04
Updated 14 октября, 11:04
В период с января по июнь текущего года жители Белгородской области приобрели около 402 тысяч страховых полисов на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Количество оформленных полисов осталось примерно на уровне 2023 года, но страховые премии по ним выросли на 3,6%.
Около 1,1 миллиарда рублей белгородцы заплатили компаниям за страхование жизни. За первое полугодие в регионе заключено более 72,5 тысячи договоров страхования имущества — общая сумма этих договоров превысила 447 миллионов рублей.
Сборы по ОСАГО и автокаско составили 1,2 миллиарда рублей и 312 миллионов рублей соответственно.
В региональном отделении Банка России напомнили, что с 1 октября водители могут подать заявление на возмещение убытков сами, не обращаясь в страховую компанию. Для этого на бланках извещения о ДТП по ОСАГО появился специальный QR-код.
Страховые компании за первое полугодие выплатили своим клиентам примерно 2,3 миллиарда рублей. Это на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.