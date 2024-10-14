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Posted 14 октября, 11:04

Published 14 октября, 11:04

Modified 14 октября, 11:04

Updated 14 октября, 11:04

Немалые сборы составили по ОСАГО и каско

Из-за обстрелов? Белгородцы чаще страхуют имущество, но компании выплачивают меньше

14 октября 2024, 11:04
Фото: 1MI
Немалые сборы составили по ОСАГО и каско

Белгородцы оформили страховок на более чем 3 млрд рублей

Сюжет
Новости Белгорода
Жители Белгородской области стали активно интересоваться страховкой. За первые шесть месяцев текущего года белгородцы оформили свыше 400 тыс. страховок, заплатив за них более 3 млрд рублей, сообщили в региональном отделении Банка России.

В период с января по июнь текущего года жители Белгородской области приобрели около 402 тысяч страховых полисов на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Количество оформленных полисов осталось примерно на уровне 2023 года, но страховые премии по ним выросли на 3,6%.

Около 1,1 миллиарда рублей белгородцы заплатили компаниям за страхование жизни. За первое полугодие в регионе заключено более 72,5 тысячи договоров страхования имущества — общая сумма этих договоров превысила 447 миллионов рублей.

Сборы по ОСАГО и автокаско составили 1,2 миллиарда рублей и 312 миллионов рублей соответственно.

В региональном отделении Банка России напомнили, что с 1 октября водители могут подать заявление на возмещение убытков сами, не обращаясь в страховую компанию. Для этого на бланках извещения о ДТП по ОСАГО появился специальный QR-код.

Страховые компании за первое полугодие выплатили своим клиентам примерно 2,3 миллиарда рублей. Это на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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