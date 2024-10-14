День флага Белгородской области: история и значение символа региона

День флага отмечают в Белгородской области

Сюжет Праздник

Неделя в Белгородской области начнётся не только с подачи тепла, но и праздника. Ежегодно 14 октября жители Белгородской области отмечают День флага. Его история тесно связана с историей самого региона. Когда его утвердили и почему он выглядит именно так?

Ежегодно 14 октября жители региона отмечают День флага Белгородской области. В этот праздник учреждения культуры проводят различные мероприятия, посвящённые истории края, его символике и важным датам. Флаг Белгородской области утвердили 22 июня 2000 года. Полотно визуально разделено голубым крестом на четыре равные части, отличающиеся по цвету и значению. Белый фрагмент символизирует богатые меловые залежи, зелёный — плодородную землю, чёрный — чернозёмную почву, а красный — кровь защитников региона, погибших здесь в XVI–XX веках. На белой части также присутствует белгородский герб — золотой лев и возвышающийся над ним чёрный орёл. Цвета выбрали не только по смыслу, они отдают дань оттенкам и фигурам исторических полковых и ротных знамён Белгородских армейского пехотного и гарнизонного полков. Их в 1712 году пожаловал Пётр I. Флаг области утвержден 22 июня 2000 года. Он представляет собой прямоугольное полотнище, разделенное голубым крестом на четыре равные части. Белая символизирует собой богатые залежи мела в регионе, зеленая — изобилие и плодородие земли, красная — кровь, пролитую защитниками Отечества на белгородских рубежах в XVI–XX веках, а черная — богатство почвы. На белой части также располагается герб области — золотой лев и черный орел на лазоревом поле. Флаг Белгородской области воспроизводит цвета и фигуры исторических полковых и ротных знамён Белгородских армейского пехотного и гарнизонного полков, пожалованных Петром I в 1712 году. В этот день в учреждениях культуры обычно проводят встречи и беседы, посвященные истории области, ее символике и значимым событиям. У белгородцев будет больше шансов уехать в Москву на новогодние каникулы Узнать подробнее Читайте также: День учителя: история праздника, когда отмечается и будет ли сокращённый учебный день День воспитателя: сколько белгородских педагогов занимаются дошкольным образованием? Всемирный день без автомобиля: когда отмечают и как праздник связан с Белгородом