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Posted 14 октября, 06:31

Published 14 октября, 06:31

Modified 14 октября, 06:33

Updated 14 октября, 06:33

День флага Белгородской области отмечают 14 октября

День флага Белгородской области: история и значение символа региона

14 октября 2024, 06:31
Фото: bel.cultreg.ru
День флага Белгородской области отмечают 14 октября

День флага отмечают в Белгородской области

Сюжет
Праздник
Неделя в Белгородской области начнётся не только с подачи тепла, но и праздника. Ежегодно 14 октября жители Белгородской области отмечают День флага. Его история тесно связана с историей самого региона. Когда его утвердили и почему он выглядит именно так?

Ежегодно 14 октября жители региона отмечают День флага Белгородской области. В этот праздник учреждения культуры проводят различные мероприятия, посвящённые истории края, его символике и важным датам.

Флаг Белгородской области утвердили 22 июня 2000 года. Полотно визуально разделено голубым крестом на четыре равные части, отличающиеся по цвету и значению.

Белый фрагмент символизирует богатые меловые залежи, зелёный — плодородную землю, чёрный — чернозёмную почву, а красный — кровь защитников региона, погибших здесь в XVI–XX веках.

На белой части также присутствует белгородский герб — золотой лев и возвышающийся над ним чёрный орёл.

Цвета выбрали не только по смыслу, они отдают дань оттенкам и фигурам исторических полковых и ротных знамён Белгородских армейского пехотного и гарнизонного полков. Их в 1712 году пожаловал Пётр I.

Флаг области утвержден 22 июня 2000 года. Он представляет собой прямоугольное полотнище, разделенное голубым крестом на четыре равные части. Белая символизирует собой богатые залежи мела в регионе, зеленая — изобилие и плодородие земли, красная — кровь, пролитую защитниками Отечества на белгородских рубежах в XVI–XX веках, а черная — богатство почвы. На белой части также располагается герб области — золотой лев и черный орел на лазоревом поле.

Флаг Белгородской области воспроизводит цвета и фигуры исторических полковых и ротных знамён Белгородских армейского пехотного и гарнизонного полков, пожалованных Петром I в 1712 году.

В этот день в учреждениях культуры обычно проводят встречи и беседы, посвященные истории области, ее символике и значимым событиям.

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