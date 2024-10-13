В Белгородской области в аварии погибла женщина

Напомним, что в предыдущий день, 11 октября, в три часа дня в Белгороде на перекрёстке улицы Студенческая и проспекта Богдана Хмельницкого произошло ДТП с автобусом. Машина столкнулась с грузовиком. В результате аварии пострадали три женщины: 56, 58 и 48 лет.