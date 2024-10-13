В Белгородской области в аварии погибла женщина

Posted 13 октября, 12:23
Published 13 октября, 12:23
Modified 13 октября, 12:23
Updated 13 октября, 12:23
Водитель отечественного автомобиля погибла в результате аварии. ДТП случилось вчера, 12 октября, около 18:55 в Красногвардейском районе.
По данным Госавтоинспекции Белгородской области, на 9-м километре автодороги «Котлярово — Ливенка» 46-летняя водитель «Лада 21124» набрала слишком высокую скорость и, не справившись с управлением, улетела в кювет и перевернулась.
Женщина получила сильные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
Напомним, что в предыдущий день, 11 октября, в три часа дня в Белгороде на перекрёстке улицы Студенческая и проспекта Богдана Хмельницкого произошло ДТП с автобусом. Машина столкнулась с грузовиком. В результате аварии пострадали три женщины: 56, 58 и 48 лет.