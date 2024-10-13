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Posted 13 октября, 09:50

Published 13 октября, 09:50

Modified 13 октября, 09:52

Updated 13 октября, 09:52

Тепло в домах белгородцах появится уже в понедельник

Тепло в домах белгородцах появится уже в понедельник

13 октября 2024, 09:50
Фото: 1MI
Сюжет
Новости Белгорода
В регионе начался отопительный сезон. Социальные объекты уже обогревают, в дома белгородцев будут греть с понедельника, объявил Гладков.

Отопительный сезон начался в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в утреннем сообщении.

Сначала подключают социальные объекты: школы, детские сады, медицинские учреждения. Потом тепло будет и в жилых домах. Отметим, что в социальных объектах уже тепло. С понедельника, 14 октября, отапливать будут квартиры.

В 2023 году тепло появилось чуть раньше — с 9 по 11 октября, в 2021 и 2022 годах раньше — 19–20 сентября.

Редакция Бел.Ру проводила опрос читателей. Мнение разделилось с сильным перевесом в одну сторону — 69% белгородцев ждут включения отопления. Подробнее об предстоящем отопительном сезоне в Белгородской области мы написали в этом материале.

Как будут отапливать и охранять дома в закрытых сёлах Белгородской области?
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#Алёна Мальцева#Общество#Отопление#Новости Белгорода#Белгород
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