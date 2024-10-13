Тепло в домах белгородцах появится уже в понедельник

Posted 13 октября, 09:50
Published 13 октября, 09:50
Modified 13 октября, 09:52
Updated 13 октября, 09:52
Отопительный сезон начался в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в утреннем сообщении.
Сначала подключают социальные объекты: школы, детские сады, медицинские учреждения. Потом тепло будет и в жилых домах. Отметим, что в социальных объектах уже тепло. С понедельника, 14 октября, отапливать будут квартиры.
В 2023 году тепло появилось чуть раньше — с 9 по 11 октября, в 2021 и 2022 годах раньше — 19–20 сентября.
Редакция Бел.Ру проводила опрос читателей. Мнение разделилось с сильным перевесом в одну сторону — 69% белгородцев ждут включения отопления. Подробнее об предстоящем отопительном сезоне в Белгородской области мы написали в этом материале.