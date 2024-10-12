Жители Шебекинского горокруга сообщают о возможных прилётах кассетных боеприпасов

Шебекинские медиа сообщают о возможных прилётах и неразорвавшихся боеприпасах

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В Шебекинском городском округе сообщают о вероятности атаки ВСУ при помощи кассетных боеприпасов, звуки которых местные жители услышали со стороны границы вне территории населённых пунктов. Также жителей предупреждают об опасности неразорвавшихся кассетных боеприпасах после вчерашнего обстрела.