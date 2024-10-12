Жители Шебекинского горокруга сообщают о возможных прилётах кассетных боеприпасов

Posted 12 октября, 09:11
Published 12 октября, 09:11
Modified 12 октября, 09:13
Updated 12 октября, 09:13
Шебекинские медиа сообщают о вероятных прилётах, предположительно, кассетных боеприпасов и снарядов РСЗО. По словам местных, звуки доносились со стороны границы, вне территории населённых пунктов. Также очевидцы делятся видеозаписью.
Кроме того, жителей Шебекинского горокруга предупреждают о последствия вчерашнего обстрела — неразорвавшихся кассетных боеприпасах, которые сложно заметить в траве.
Напомним, что вчера при обстреле Шебекинского городского округа пострадали девять мирных жителей, один погиб.