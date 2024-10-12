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Posted 12 октября, 09:11

Published 12 октября, 09:11

Modified 12 октября, 09:13

Updated 12 октября, 09:13

Обстрел

Жители Шебекинского горокруга сообщают о возможных прилётах кассетных боеприпасов

12 октября 2024, 09:11
Фото: 1MI
Обстрел

Шебекинские медиа сообщают о возможных прилётах и неразорвавшихся боеприпасах

Сюжет
Новости Белгорода
В Шебекинском городском округе сообщают о вероятности атаки ВСУ при помощи кассетных боеприпасов, звуки которых местные жители услышали со стороны границы вне территории населённых пунктов. Также жителей предупреждают об опасности неразорвавшихся кассетных боеприпасах после вчерашнего обстрела.

Шебекинские медиа сообщают о вероятных прилётах, предположительно, кассетных боеприпасов и снарядов РСЗО. По словам местных, звуки доносились со стороны границы, вне территории населённых пунктов. Также очевидцы делятся видеозаписью.

Кроме того, жителей Шебекинского горокруга предупреждают о последствия вчерашнего обстрела — неразорвавшихся кассетных боеприпасах, которые сложно заметить в траве.

Неразорвавшиеся боеприпасыНеразорвавшиеся боеприпасы
Неразорвавшиеся боеприпасы. Фото: Просто Михаил Шебекино

Напомним, что вчера при обстреле Шебекинского городского округа пострадали девять мирных жителей, один погиб.

За сутки ВСУ выпустили 87 БПЛА и 96 боеприпасов по белгородским населённым пунктам
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