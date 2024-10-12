В Белгородской области на въезде в Ракитное столкнулись грузовик и легковое авто

Posted 12 октября, 12:40
Published 12 октября, 12:40
Modified 12 октября, 12:52
Updated 12 октября, 12:52
Белгородские медиа сообщают о серьёзной аварии, которая произошла на въезде в посёлок Ракитное Ракитянского района. Подробности на данный момент неизвестны. Судя по фото и видео от очевидцев происшествия, столкнулись легковой автомобиль и грузовая машина.
Также вечером 2 октября на участке федеральной автомагистрали М2 «Крым» в Новооскольском горокруге недалеко от Великомихайловки произошло ДТП. Согласно предварительной версии, микроавтобус столкнулся к КамАЗом, т. к. водитель первого не смог справиться с управление. Погибли четверо человек, 11 ранены. В том числе подросток.