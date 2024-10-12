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Posted 12 октября, 12:40

Published 12 октября, 12:40

Modified 12 октября, 12:52

Updated 12 октября, 12:52

ДТП

В Белгородской области на въезде в Ракитное столкнулись грузовик и легковое авто

12 октября 2024, 12:40
Фото: 1MI
ДТП
Сюжет
Авария
На въезде в посёлок Ракитное Ракитянского района произошла серьёзная авария с участием легкового автомобиля и грузовой машины, подробности пока неизвестны.

Белгородские медиа сообщают о серьёзной аварии, которая произошла на въезде в посёлок Ракитное Ракитянского района. Подробности на данный момент неизвестны. Судя по фото и видео от очевидцев происшествия, столкнулись легковой автомобиль и грузовая машина.

Также вечером 2 октября на участке федеральной автомагистрали М2 «Крым» в Новооскольском горокруге недалеко от Великомихайловки произошло ДТП. Согласно предварительной версии, микроавтобус столкнулся к КамАЗом, т. к. водитель первого не смог справиться с управление. Погибли четверо человек, 11 ранены. В том числе подросток.

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