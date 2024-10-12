Новым главой Губкинского горокруга стал первый зам Михаила Лобзанова Антон Кулёв

Вчера утром также стало известно о решении заместителя губернатора Вячеслава Гладкова присоединиться к добровольческому отряду. К «Барс-Белгород» присоединился Александр Лоренц. Ранее к отряду присоединился другой замглавы — Рустэм Зайнуллин. Подобное решение ранее приняли ещё три чиновника.