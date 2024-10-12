Новым главой Губкинского горокруга стал первый зам Михаила Лобзанова Антон Кулёв

Posted 12 октября, 09:33
Published 12 октября, 09:33
Modified 12 октября, 13:56
Updated 12 октября, 13:56
Ушедшего главу администрации Губкинского городского округа на посту заменит Антон Кулёв, его первый заместитель. Такое решение приняли депутаты на внеочередном совете.
Сам Михаил Лобзанов ранее заключил контракт с добровольческим отрядом «Барс-Белгород».
«Как я не раз говорил, сейчас в приоритете безопасность населения. Своим примером хочу показать, что каждый может стать защитником родной земли. Призываю губкинцев не оставаться в стороне и тоже встать за свои идеалы, за своих близких, за наше будущее. Только вместе мы сможем добиться победы», — написал в своём Telegram-канале экс-глава Губкинского округа.
Вчера утром также стало известно о решении заместителя губернатора Вячеслава Гладкова присоединиться к добровольческому отряду. К «Барс-Белгород» присоединился Александр Лоренц. Ранее к отряду присоединился другой замглавы — Рустэм Зайнуллин. Подобное решение ранее приняли ещё три чиновника.