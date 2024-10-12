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Posted 12 октября, 09:33

Published 12 октября, 09:33

Modified 12 октября, 13:56

Updated 12 октября, 13:56

Госслужба

Новым главой Губкинского горокруга стал первый зам Михаила Лобзанова Антон Кулёв

12 октября 2024, 09:33
Фото: 1MI
Госслужба
Сюжет
Новости Белгорода
На должность главы администрации Губкинского городского округа назначен первый заместитель Михаила Лобзанова — Антон Кулёв. Бывший глава округа ранее заключил контракт с добровольческим отрядом «Барс-Белгород» и покинул пост.

Ушедшего главу администрации Губкинского городского округа на посту заменит Антон Кулёв, его первый заместитель. Такое решение приняли депутаты на внеочередном совете.

Сам Михаил Лобзанов ранее заключил контракт с добровольческим отрядом «Барс-Белгород».

«Как я не раз говорил, сейчас в приоритете безопасность населения. Своим примером хочу показать, что каждый может стать защитником родной земли. Призываю губкинцев не оставаться в стороне и тоже встать за свои идеалы, за своих близких, за наше будущее. Только вместе мы сможем добиться победы», — написал в своём Telegram-канале экс-глава Губкинского округа.
Антон КулёвАнтон Кулёв
Антон Кулёв. Фото: Официальный сайт администрации Губкинского округа.

Вчера утром также стало известно о решении заместителя губернатора Вячеслава Гладкова присоединиться к добровольческому отряду. К «Барс-Белгород» присоединился Александр Лоренц. Ранее к отряду присоединился другой замглавы — Рустэм Зайнуллин. Подобное решение ранее приняли ещё три чиновника.

Ещё один зам Гладкова ушёл в отряд «Барс-Белгород»
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