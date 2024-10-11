Вслед за коллегами: отряд «Барс-Белгород» стал «магнитом» для чиновников

Posted 11 октября, 14:33
Published 11 октября, 14:33
Modified 11 октября, 14:33
Updated 11 октября, 14:33
Первый заместитель главы администрации Вейделевского района — секретарь Совета безопасности Владимир Таранцов вслед за своими коллегами решил подписать контракт и вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Об этом рассказала глава муниципалитета Анжелика Самойлова.
Ранее в отряд уже вошли два заместителя губернатора — Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц, депутат областной думы, бизнесмен, замполит Валуйского батальона самообороны Сергей Попов и глава Губкинского округа Михаил Лобазнов.
Недавно стал известен размер зарплаты участников формирования. Они будут получать на руки по 80 тысяч рублей. О том, как складывается сумма, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.