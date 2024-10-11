Вслед за коллегами: отряд «Барс-Белгород» стал «магнитом» для чиновников

Очередной чиновник решил подписать контракт на службу в отряде «Барс-Белгород»

Сюжет Чиновник

Кажется, скоро весь состав нового добровольческого формирования «Барс-Белгород» будет состоять из чиновников. Не зря Вячеслав Гладков сказал, что на работе их приходится буквально удерживать. На этот раз в отряд решил вступить замглавы Вейделевского района, рассказала руководитель администрации.