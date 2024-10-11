bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 14:33

Published 11 октября, 14:33

Modified 11 октября, 14:33

Updated 11 октября, 14:33

Владимир Таранцов

Вслед за коллегами: отряд «Барс-Белгород» стал «магнитом» для чиновников

11 октября 2024, 14:33
Фото: страница Анжелики Самойловой в ВК
Владимир Таранцов

Очередной чиновник решил подписать контракт на службу в отряде «Барс-Белгород»

Сюжет
Чиновник
Кажется, скоро весь состав нового добровольческого формирования «Барс-Белгород» будет состоять из чиновников. Не зря Вячеслав Гладков сказал, что на работе их приходится буквально удерживать. На этот раз в отряд решил вступить замглавы Вейделевского района, рассказала руководитель администрации.

Первый заместитель главы администрации Вейделевского района — секретарь Совета безопасности Владимир Таранцов вслед за своими коллегами решил подписать контракт и вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Об этом рассказала глава муниципалитета Анжелика Самойлова.

Ранее в отряд уже вошли два заместителя губернатора — Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц, депутат областной думы, бизнесмен, замполит Валуйского батальона самообороны Сергей Попов и глава Губкинского округа Михаил Лобазнов.

Недавно стал известен размер зарплаты участников формирования. Они будут получать на руки по 80 тысяч рублей. О том, как складывается сумма, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Глава Губкина решил уйти в «Барс-Белгород». А кто займёт его место в администрации?
Узнать подробнее
Читайте также:
Ещё один зам Гладкова ушёл в отряд «Барс-Белгород»Откуда 80 тысяч рублей? Как формируется выплата бойцам отряда «Барс-Белгород»Ещё несколько чиновников захотели вступить в отряд «Барс-Белгород»
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Вейделевский район#Чиновник#Белгород#СВО#Барс-Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика