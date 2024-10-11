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Posted 11 октября, 10:06

Published 11 октября, 10:06

Modified 11 октября, 10:08

Updated 11 октября, 10:08

Стало известно, почему в парке Победы в Белгороде били ключи из-под плитки

Всему виной фонтан: почему парк Победы в Белгороде подтопило?

11 октября 2024, 10:06
Фото: 1MI

Стало известно, почему в парке Победы в Белгороде били ключи из-под плитки

Сюжет
Новости Белгорода
Парк Победы в центре Белгорода подтопило в конце сентября. Журналисты Бел.Ру выяснили причины.

Утром 23 сентября парк Победы в областном центре заливало водой. По словам очевидцев, прямо из-под плитки били ключи. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию и выяснили причины.

По данным городских властей, при очистке фонтана проходили работы по спуску воды из него. Но произошёл затор на водоотводной канаве, поэтому вода разлилась на пешеходную зону.

В мэрии добавили, что на 25 сентября работники Белгорблагоустройства очистили ливневый трубопровод и водоотводные канавы, расположенные на территории парка.

Кроме того, планируется комплексная реконструкция дренажной системы общественного пространства в рамках реконструкции всего парка.

Напомним, в июне этого года жители Белгорода начали высказывать недовольство по поводу образовавшегося «болота» в парке Победы. Очевидец отметил появление «зловонного болота» возле спортивной площадки, в котором даже обосновались лягушки.

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