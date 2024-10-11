Вместо грибов — БПЛА: в лесу белгородец обнаружил опасную находку (видео)

Posted 11 октября, 10:16
Published 11 октября, 10:16
Modified 11 октября, 10:16
Updated 11 октября, 10:16
Житель Белгородской области, пока искал в лесу грибы, наткнулся на беспилотник самолётного типа. Он заметил, как БПЛА падает на землю, снял это на видео и сообщил о случившемся в МЧС.
Белгородец показал, что беспилотник оказался без взрывного устройства: по всей видимости, его он скинул где-то по пути.
Ещё в начале сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков просил жителей воздержаться от сбора грибов в лесах. Связана такая просьба с неспокойной оперативной обстановкой: по его мнению, собрать грибы можно в лесах других регионов, где не будут раскиданы мины.
Министр природопользования Роман Татаринцев и вовсе отметил, что в лесах, скорее всего, грибов сейчас вообще нет — из-за продержавшейся долго засушливой и жаркой погоды.