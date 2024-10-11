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Posted 11 октября, 10:16

Published 11 октября, 10:16

Modified 11 октября, 10:16

Updated 11 октября, 10:16

Белгородцы находят в лесах вместо грибов куда более опасные находки

Вместо грибов — БПЛА: в лесу белгородец обнаружил опасную находку (видео)

11 октября 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы находят в лесах вместо грибов куда более опасные находки

Белгородец в лесу вместо грибов нашёл украинский беспилотник

Сюжет
Беспилотник
Местный житель пошёл в лес Белгородского района по грибы, но вместо них наткнулся на приземлившийся беспилотник. О находке он сообщил МЧС, а потом снял всё на видео.

Житель Белгородской области, пока искал в лесу грибы, наткнулся на беспилотник самолётного типа. Он заметил, как БПЛА падает на землю, снял это на видео и сообщил о случившемся в МЧС.

Белгородец показал, что беспилотник оказался без взрывного устройства: по всей видимости, его он скинул где-то по пути.

Ещё в начале сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков просил жителей воздержаться от сбора грибов в лесах. Связана такая просьба с неспокойной оперативной обстановкой: по его мнению, собрать грибы можно в лесах других регионов, где не будут раскиданы мины.

Министр природопользования Роман Татаринцев и вовсе отметил, что в лесах, скорее всего, грибов сейчас вообще нет — из-за продержавшейся долго засушливой и жаркой погоды.

Видео: Telegram-канал WarGonzo. Белгородец заснял обнаруженный БПЛА
Смысла нет? Белгородцев просят отказаться от похода за грибами из-за их отсутствия
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#Александра Склярова#Видео#Общество#Белгородская область#Беспилотник#Грибы#Белгород#БПЛА#Украинский БПЛА
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