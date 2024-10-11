Вместо грибов — БПЛА: в лесу белгородец обнаружил опасную находку (видео)

Ещё в начале сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков просил жителей воздержаться от сбора грибов в лесах. Связана такая просьба с неспокойной оперативной обстановкой: по его мнению, собрать грибы можно в лесах других регионов, где не будут раскиданы мины.