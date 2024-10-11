SHOT ПРОВЕРКА выяснила, чем привлекает детей квадробинг

Специалист объяснила такое увлечение внутренними процессами и переживаниями ребенка, в том числе — потребностью выразить накопившуюся агрессию. Просто как человек ребенок не может никого укусить, а вот в качестве волка или собаки — вполне. Такое поведение является демонстрацией внутреннего мира ребенка. Еще один важный момент, который представляет интерес, — это персонаж, которого выбирает ребенок. Например, у квадробера-кошки и квадробера-волка могут быть разные истории и разные мотивы.