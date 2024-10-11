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Posted 11 октября, 11:49

Published 11 октября, 11:49

Modified 11 октября, 11:51

Updated 11 октября, 11:51

SHOT ПРОВЕРКА выяснила, чем привлекает детей квадробинг

SHOT ПРОВЕРКА выяснила, чем привлекает детей квадробинг

11 октября 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney
Квадробинг — течение, которое набирает популярность среди детей, а вот взрослых, напротив, сильно настораживает.

Представители проекта SHOT ПРОВЕРКА попытались выяснить причины столь необычного поведения многих современных подростков, а также правила этого течения. Чтобы понять, что это за явление — спорт, субкультура, безобидное увлечение или неадекватное поведение, журналисты обратились к мнению психологов.

Отметим, что квадроберы надевают маски животных и бегают на четвереньках, имитируя их поведение.

Агент SHOT ПРОВЕРКИ внедрился в сообщество столичных квадроберов. Ему удалось узнать, что это течение является видом спорта, представляющим опасность в том числе для окружающих. Так, порой ребенок настолько вживается в свою роль, что помимо передвижения на четвереньках и приема пищи таким способом, как это делают животные, может начать кусать людей.

Чтобы лучше понять мотивы столь странного поведения детей и подростков, журналисты побеседовали с кандидатом психологических наук Екатериной Шумейко.

Специалист объяснила такое увлечение внутренними процессами и переживаниями ребенка, в том числе — потребностью выразить накопившуюся агрессию. Просто как человек ребенок не может никого укусить, а вот в качестве волка или собаки — вполне. Такое поведение является демонстрацией внутреннего мира ребенка. Еще один важный момент, который представляет интерес, — это персонаж, которого выбирает ребенок. Например, у квадробера-кошки и квадробера-волка могут быть разные истории и разные мотивы.

Депутат Госдумы Анна Кузнецова назвала квадробинг сомнительным занятием. Оно привлекает тех детей и подростков, которые не могут найти для себя полезных увлечений.

«Мы прорабатываем критерии деструктивного контента. Изменения в законодательстве позволят не допустить деструктивную информацию до наших детей», — сказала Анна Кузнецова.

По мнению парламентария Владимира Бурматова, этот тренд быстро пройдет, а уже месяца через два о квадроберах все забудут.

К каким травмам может привести это увлечение, а также что о нем думают родители, рассказано в новом выпуске SHOT ПРОВЕРКИ. Как отметили представители проекта, некоторые взрослые относятся к этому явлению с одобрением.

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