bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 09:07

Published 11 октября, 09:07

Modified 11 октября, 09:07

Updated 11 октября, 09:07

Раскопки захоронения

Под Белгородом обнаружили древнее захоронение с украшениями и пряслицем

11 октября 2024, 09:07
Фото: кадр из видео управления госохраны ОКН Белгородской области
Раскопки захоронения

Захоронение III–V веков нашей эры нашли под Белгородом

Сюжет
Новости Белгорода
В ходе раскопок на селище-4 в Зелёной Поляне сотрудники управления государственной охраны объектов культурного наследия обнаружили древнее захоронение. Вместе с останками был найден инвентарь, который может многое рассказать о жизни похороненного человека.

Сотрудники управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области обнаружили захоронение, которое, вероятно, относится к III–V векам нашей эры.

Археологические исследования проводятся в Зелёной Поляне на селище-4. Археолог Александр Кудряшов сообщил, что в могиле, скорее всего, была погребена женщина в возрасте 20–30 лет. При раскопках были найдены не только останки.

«В данном выделении мы обнаружили инвентарь. Его можно разделить на две группы. Первая — это хозяйственная, которая представлена одним пряслицем. Это керамическое изделие, служащее грузилом для ткацкого станка. Ко второй группе относятся украшения, которые, видимо, относились к покойной», — рассказал он с места.
Видео: Управление госохраны ОКН Белгородской области. Археологические раскопки
Археологи обнаружили храм, которому насчитывается 5 000 лет
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские археологи обнаружили два захоронения XIX векаГлиняные пряслица и ткацкие грузила нашли при раскопках под БелгородомВпечатление, что в Белгороде раньше только пили, курили и свистели: говорят археологи
#Валерия Колесникова#Видео#Белгородская область#Белгородский район#Захоронение#Археология#Раскопки#Новости Белгорода#История#Белгород#Артефакты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика