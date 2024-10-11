Под Белгородом обнаружили древнее захоронение с украшениями и пряслицем

Posted 11 октября, 09:07
Published 11 октября, 09:07
Modified 11 октября, 09:07
Updated 11 октября, 09:07
Сотрудники управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области обнаружили захоронение, которое, вероятно, относится к III–V векам нашей эры.
Археологические исследования проводятся в Зелёной Поляне на селище-4. Археолог Александр Кудряшов сообщил, что в могиле, скорее всего, была погребена женщина в возрасте 20–30 лет. При раскопках были найдены не только останки.
«В данном выделении мы обнаружили инвентарь. Его можно разделить на две группы. Первая — это хозяйственная, которая представлена одним пряслицем. Это керамическое изделие, служащее грузилом для ткацкого станка. Ко второй группе относятся украшения, которые, видимо, относились к покойной», — рассказал он с места.