ОМК помогла организовать курсы первой медпомощи волонтерам из Белгорода

О том, как важно уметь оказывать первую помощь, сказала автор проекта Ирина Хлынцева, добавив, что ни одна экстренная служба не сможет оказаться рядом с пострадавшим быстрее, чем непосредственные свидетели происшествия. Особенно важно овладеть навыками оказания первой медицинской помощи в случае с детьми, поскольку методики помощи малышам отличаются от помощи взрослым.