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Posted 11 октября, 12:53

Published 11 октября, 12:53

Modified 11 октября, 12:55

Updated 11 октября, 12:55

ОМК помогла организовать курсы первой медпомощи волонтерам из Белгорода

ОМК помогла организовать курсы первой медпомощи волонтерам из Белгорода

11 октября 2024, 12:53
Фото: Наталья Руденко. предоставлено Академией безопасности и технологий выживания
При поддержке Объединенной металлургической компании (ОМК) в Белгороде на территории завода «ОМК Энергомаш» были организованы интенсивы по оказанию первой помощи детям. Ведущими курса стали профессиональные инструкторы. Занятия посетили более 100 человек, в том числе сотрудники предприятия.

Подготовка волонтеров прошла за счет гранта НКО «Академия безопасности и технологий выживания», победившего в конкурсе «ОМК Партнерство». Средства пошли на покупку трех тренажеров по отработке действий при первой помощи младенцам и детям старшего возраста.

На первых занятиях участники научились осматривать пострадавшего, проводить сердечно-легочную реанимацию, действовать при травмах и отравлениях, останавливать кровотечения, извлекать инородные тела из дыхательных путей и прочее.

О том, как важно уметь оказывать первую помощь, сказала автор проекта Ирина Хлынцева, добавив, что ни одна экстренная служба не сможет оказаться рядом с пострадавшим быстрее, чем непосредственные свидетели происшествия. Особенно важно овладеть навыками оказания первой медицинской помощи в случае с детьми, поскольку методики помощи малышам отличаются от помощи взрослым.

«На курсы записались сами родители, сотрудники „ОМК Энергомаш“, воспитатели детских садов и даже наша молодежь — студенты колледжей», — сообщила она.

Руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева заявила, что для компании крайне важно заботиться о сотрудниках и их семьях. По ее словам, проект помог получить важные знания и отработать навыки на практике. Теперь участники могут доступно объяснять детям, какие правила безопасности помогают избегать потенциально опасных ситуаций, сказала Медведева.

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