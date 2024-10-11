ОМК помогла организовать курсы первой медпомощи волонтерам из Белгорода

Posted 11 октября, 12:53
Published 11 октября, 12:53
Modified 11 октября, 12:55
Updated 11 октября, 12:55
Подготовка волонтеров прошла за счет гранта НКО «Академия безопасности и технологий выживания», победившего в конкурсе «ОМК Партнерство». Средства пошли на покупку трех тренажеров по отработке действий при первой помощи младенцам и детям старшего возраста.
На первых занятиях участники научились осматривать пострадавшего, проводить сердечно-легочную реанимацию, действовать при травмах и отравлениях, останавливать кровотечения, извлекать инородные тела из дыхательных путей и прочее.
О том, как важно уметь оказывать первую помощь, сказала автор проекта Ирина Хлынцева, добавив, что ни одна экстренная служба не сможет оказаться рядом с пострадавшим быстрее, чем непосредственные свидетели происшествия. Особенно важно овладеть навыками оказания первой медицинской помощи в случае с детьми, поскольку методики помощи малышам отличаются от помощи взрослым.
«На курсы записались сами родители, сотрудники „ОМК Энергомаш“, воспитатели детских садов и даже наша молодежь — студенты колледжей», — сообщила она.
Руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева заявила, что для компании крайне важно заботиться о сотрудниках и их семьях. По ее словам, проект помог получить важные знания и отработать навыки на практике. Теперь участники могут доступно объяснять детям, какие правила безопасности помогают избегать потенциально опасных ситуаций, сказала Медведева.