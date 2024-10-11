Не только северное сияние: когда и где белгородцы смогут увидеть комету?

Posted 11 октября, 11:22
Published 11 октября, 11:22
Modified 11 октября, 11:22
Updated 11 октября, 11:22
В октябре белгородцы смогут насладиться зрелищем кометы C/2023 A3, также известной как Tsuchinshan-ATLAS. Она появится 12–13 октября. Чтобы увидеть комету, рекомендуется выехать за город. Она будет находиться на западе через час после захода солнца, как показано на рисунке ниже.
В первую неделю её можно будет увидеть невооружённым глазом вместе с хвостом. Она будет выглядеть как туманная полоска света, рассказывают любители астрономии. Но лучший вид кометы откроется при наблюдении в бинокль. С его помощью явление можно будет увидеть даже в городе, хотя и с засветами.
Каждый вечер условия видимости кометы будут улучшаться, так как она будет подниматься выше в небе, а время до её захода будет увеличиваться. Но сверкать она будет гораздо меньше.
С 14 по 22 октября комета будет находиться всё выше, и время для наблюдений станет больше. После 23 октября комету можно будет наблюдать в начале вечера на безлунном небо. Скорее всего, к этому времени её можно будет разглядеть только через бинокль.
Комету можно будет сфотографировать на обычный фотоаппарат с выдержкой со штатива. При этом её хвост и сама комета будут видны на снимках лучше, чем невооружённым глазом.
Это не единственный похожее событие в октябре. Белгородцы также смогут полюбоваться кометой ATLAS C/2024 S1. А до этого жители могли застать звездопад из метеоров и видели северное сияние.