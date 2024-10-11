Лучше родной город под обстрелами, чем Москва без души: рассказ белгородцев

Posted 11 октября, 09:31
Published 11 октября, 09:31
Modified 14 октября, 05:54
Updated 14 октября, 05:54
Владислав и Екатерина Егоровы переехали в Москву осенью 2022 года. Однако спустя год они вернулись в Белгород и не планируют никуда уезжать. О причинах своего решения они рассказали во второй части интервью.
Журналистка Бел.Ру пообщалась с парой, чтобы узнать их мнение о ситуации в Белгороде и понять, почему она их не пугает.
Осенью 2023 года СВО снова активизировалась. Не пугало ли вас возвращение в атмосферу страха и опасности?
К: На тот момент здесь было тихо и спокойно. Мы вернулись, и всё было мирно.
В: Когда живёшь в Москве, ты не очень следишь за новостями о Белгороде. Многие удивляются, почему город так страдает, а всей России, кажется, всё равно. Но в столице люди действительно не обращают внимания на такие вещи. Например, когда я разговаривал с коллегами, за весь год тему войны почти не поднимали, как будто это запретная тема, которую нельзя обсуждать.
Поэтому, когда мы вернулись, нам было трудно адаптироваться к происходящему. Первое время постоянно мониторили новости, но потом поняли, что это не нужно. Можно жить и без этого.
Из-за того, что мы не были в курсе событий, не совсем понимали, что происходит. Знали только, что наши родственники живут здесь, и общались с ними. Они говорили, что всё нормально, нас ничего и не беспокоило.
Когда случилась трагедия 30 декабря, пожалели ли вы о своём решении?
К: Не пожалели. Испугались, конечно, но таких мыслей даже не возникало.
В: Мы уехали в Новый Оскол буквально за час до трагедии. Узнали о случившемся только по прибытии.
Когда начали обсуждать ситуацию, все наши планы рухнули. Хотели встретить Новый год здесь, но были в Осколе, там же провели недели две. Потом была тишина на два или три месяца. Затем снова что-то произошло, и мы снова уехали в Оскол. Это была кочевническая жизнь: как только что-то начиналось, мы уезжали. К счастью, наши родители живут в 100 километрах от нас, и это было относительно безопасно.
Когда начались жёсткие обстрелы в марте, мы снова уехали в Оскол, но не могли же жить там вечно. Начали думать, что делать дальше, и у нас возникла мысль уехать в Москву на несколько месяцев. В итоге поехали в Геленджик на месяц, а после возвращения мыслей о столице не было.
Были ли мысли о том, чтобы переехать куда-то, не в Москву, а в городок побезопаснее?
В: Напрягало то, что мои родители живут в Дубовом, а там постоянно происходят происшествия.
К: Если куда-то уезжать в другой город, ты всё равно будешь переживать за своих родителей, потому что их никуда с собой не увезёшь. Они будут оставаться здесь до последнего. То есть, от переживаний всё равно никуда не убежишь.
Как вы относитесь к текущей ситуации?
В: Мы уже привыкли к происходящему и воспринимаем всё как нечто обычное. Когда звучит сирена, просто заходим в укрытие, знаем, где они расположены на наших маршрутах.
К: Уверены, что останемся в Белгороде, потому что обнаружили здесь множество преимуществ по сравнению с Москвой.
Какие именно плюсы вы видите в нашем городе?
В: Всё зависит от человека. Для нас важно одно, для кого-то — другое. Но, в целом, мы можем выделить несколько ключевых моментов. Во-первых, город очень чистый и зелёный. Мы живём в центре и наслаждаемся его красотой.
Белгород, если не учитывать текущую обстановку, — очень уютный и спокойный. Здесь можно не только работать, но и жить. Мы стараемся больше жить, чем работать. Когда я гуляю по Белгороду, мне не надоедает. Могу пройтись по Парку Победы хоть сотню раз подряд, и мне не будет скучно.
Не знаю, сколько лет нужно прожить в Москве, чтобы хотя бы по одному парку гулять так же. Мы гуляли по ВДНХ, но там, мне кажется, вы сначала вдохновляетесь, а потом просто устаёте. Сколько времени идёте туда, столько времени идти назад, ещё и метро.
А в Москве тоже много парков?
К: Ты до них не доезжаешь. Чтобы добраться до нужного места, вам потребуется час, обратно столько же. Ещё где-то надо найти поесть. А в столице цены в кафе могут сильно ударить по кошельку.
В: Кстати, о Москве: чтобы там жить, первое время мне приходилось работать даже по выходным. Я продолжал работать репетитором, и у меня были занятия по субботам и воскресеньям. Получается, было всего четыре часа выходных.
С какими ещё трудностями столкнулись?
В: Зимой было просто невыносимо, потому что в Москве очень сильный ветер. Когда я был вдохновлён и заряжен, коллеги по работе спросили меня, как мне здесь по сравнению с Белгородом. Я сказал, что в столице теплее, чем в нашем городе. Это было не очень разумно.
Помню, как ледяной ветер продувал насквозь из-за многоэтажек.
В Москве много всего интересного, но не хватало времени посмотреть. А здесь, в зависимости от района, вам хватает времени на всё. Вы можете сделать даже бытовые дела за обед.
И ещё один момент: мы сохранили работу и перешли на удалёнку. Мне кажется, если бы не было такой возможности, мы бы не так воодушевлённо уезжали.
А чего не хватает в Белгороде?
К: Мероприятий, какой-то движухи. До всей этой ситуации здесь было много всего интересного: концерты, фестивали, выставки.
В: На данный момент спокойствия не хватает. Это, мне кажется, основная причина, почему люди задумываются о том, чтобы уехать куда-нибудь. Никто не знает, насколько это затянется.
К: Мы себя успокаиваем тем, что если судьба, значит, умрём.
Не страшно ли вам?
В: Поначалу, естественно, боялись каждого шороха и старались избегать окон. Сейчас уже знаем, куда спрятаться. Если приходит СМС, идём в укрытие. У нас уже есть алгоритм действий.
Я хожу в зал, в котором вообще одно окно перед крышей. Если что-то упадёт, то хана всем. Но это нас не пугает. Один раз мы с Катей очень сильно испугались. Была ракетная опасность, а какой-то «дурик» решил бросить гирю. От неё упала люстра. Но мы потом продолжили тренировку, не пошли домой. Наоборот, пульс больше поднялся, можно было больше позаниматься.
Скучаете ли вы по чему-то московскому?
В: Когда мы уезжали, думали, что будем приезжать в Москву, чтобы насладиться её красотой. В столице гораздо больше магазинов и развлечений, и нам не хватает этого здесь. Например, если нужно купить куртку, то в столице есть большие торговые центры, где можно найти подходящий вариант. Конечно, сейчас многие пользуются маркетплейсами, но иногда всё же хочется приобрести что-то лично.
К: В Белгороде нет «Золотого яблока», поэтому приходится заказывать доставку.
В: В итоге за год так и не были ни разу в Москве. Думали, что в Белгороде будет скучно, но оказалось, что это не так.
Иногда хочется просто поехать в красивое место. Например, были в Санкт-Петербурге пару дней, остались очень довольны.
Планируете ли вы остаться здесь?
В: Мы много раз поднимали эту тему, но сейчас нам всё нравится в Белгороде, и мы не видим причин для переезда. Возможно, после тридцати лет что-то изменится, но пока мы твёрдо намерены остаться здесь.