Лучше родной город под обстрелами, чем Москва без души: рассказ белгородцев

Когда начали обсуждать ситуацию, все наши планы рухнули. Хотели встретить Новый год здесь, но были в Осколе, там же провели недели две. Потом была тишина на два или три месяца. Затем снова что-то произошло, и мы снова уехали в Оскол. Это была кочевническая жизнь: как только что-то начиналось, мы уезжали. К счастью, наши родители живут в 100 километрах от нас, и это было относительно безопасно.