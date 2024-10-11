Кто рассчитывает прожиточный минимум и можно ли его увеличить в Белгородской области?

Белгородцам объяснили, почему не могут увеличить прожиточный минимум

Сюжет Прожиточный минимум

В 2025 году прожиточный минимум в Белгородской области окажется одним из самых низких в России. Этот факт возмутил жителей, которые спросили, кто рассчитывает эту величину и нельзя ли её увеличить. Ответ на вопрос дала региональный министр соцзащиты населения и труда Елена Батанова.