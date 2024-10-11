Кто рассчитывает прожиточный минимум и можно ли его увеличить в Белгородской области?

Posted 11 октября, 08:51
Published 11 октября, 08:51
Modified 11 октября, 08:51
Updated 11 октября, 08:51
В 2025 году в Белгородской области сумма прожиточного минимума увеличится до 14 896 рублей. Этот показатель стал одним из самых низких в России. При этом в РФ прожиточный минимум составит 17 733 рубля.
Некоторых жителей возмутила такая маленькая сумма, поэтому они решили спросить у министра социальной защиты населения и труда Елены Батановой, почему на будущий год рассчитали именно такой показатель.
«Прожиточный минимум в Белгородской области определяется исключительно методикой, утверждённой правительством РФ. Самостоятельно увеличивать эти замеры мы не можем. Происходит это только в том случае, если в целом по России идёт индексация или увеличение размера прожиточного минимума: тогда на этот же процент происходит перерасчёт в каждом субъекте», — объяснила Батанова.
Чиновница добавила, что со следующего года в Белгородской области ПМ увеличат на 14,7%.