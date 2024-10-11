bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 08:51

Published 11 октября, 08:51

Modified 11 октября, 08:51

Updated 11 октября, 08:51

Тема прожиточного минимума продолжает волновать белгородцев

Кто рассчитывает прожиточный минимум и можно ли его увеличить в Белгородской области?

11 октября 2024, 08:51
Фото: 1MI
Тема прожиточного минимума продолжает волновать белгородцев

Белгородцам объяснили, почему не могут увеличить прожиточный минимум

Сюжет
Прожиточный минимум
В 2025 году прожиточный минимум в Белгородской области окажется одним из самых низких в России. Этот факт возмутил жителей, которые спросили, кто рассчитывает эту величину и нельзя ли её увеличить. Ответ на вопрос дала региональный министр соцзащиты населения и труда Елена Батанова.

В 2025 году в Белгородской области сумма прожиточного минимума увеличится до 14 896 рублей. Этот показатель стал одним из самых низких в России. При этом в РФ прожиточный минимум составит 17 733 рубля.

Некоторых жителей возмутила такая маленькая сумма, поэтому они решили спросить у министра социальной защиты населения и труда Елены Батановой, почему на будущий год рассчитали именно такой показатель.

«Прожиточный минимум в Белгородской области определяется исключительно методикой, утверждённой правительством РФ. Самостоятельно увеличивать эти замеры мы не можем. Происходит это только в том случае, если в целом по России идёт индексация или увеличение размера прожиточного минимума: тогда на этот же процент происходит перерасчёт в каждом субъекте», — объяснила Батанова.

Чиновница добавила, что со следующего года в Белгородской области ПМ увеличат на 14,7%.

Почти на дне? В Белгородской области будет один из самых низких прожиточных минимумов
Узнать подробнее
Читайте также:
Попытки прорыва ВСУ и низкий прожиточный минимум: о чём говорят белгородцыБелгородцам повысят прожиточный минимум, но он всё равно будет ниже общероссийскогоПравительство назвало величину прожиточного минимума на 2025 год
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Прожиточный минимум#Елена батанова#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика