Каршеринг — плюсы и минусы: станет ли сервис заменой личному автомобилю?

Posted 11 октября, 15:09
Published 11 октября, 15:09
Modified 11 октября, 15:10
Updated 11 октября, 15:10
В большинстве случаев каршеринговые авто арендуют для поездок в аэропорт, а также в пределах города, где сложно припарковаться или парковочные места — платные.
Сервисом могут воспользоваться лица от 18 лет, имеющие водительское удостоверение, — нужно только завести аккаунт на сайте оператора, пишет NEWIA.
Каршеринговые автомобили доступны в любое время суток, аренда оформляется дистанционно.
В числе преимуществ сервиса — полное обслуживание машин самим оператором, а также отсутствие необходимости оплачивать парковку и топливо (с последним возможны исключения).
Среди недостатков каршеринга — такие ситуации, как неудобное стартовое расположение автомобиля, сложности с доступом в салон из-за сбоев в работе операторов, беспорядок и неприятные запахи в авто после недобросовестных арендаторов, а также фиксированная зона поездок, лимит пробега и, конечно, система крупных штрафов для пользователей. Простаивание в пробках в каршеринговом автомобиле может оказаться дорогим «удовольствием», что также является существенным минусом. В таких автомобилях не предусмотрены детские кресла и установлен запрет на перевозку животных.
Безусловно, собственную машину, в отличие от каршерингового авто, нужно обслуживать, своевременно страховать и тратиться на топливо. Но, если вы решите отправиться в поездку на дальнее расстояние или часто стоите в пробках, а также предпочитаете уверенность и комфорт, личная машина, несомненно, выигрывает.