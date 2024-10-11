Каршеринг — плюсы и минусы: станет ли сервис заменой личному автомобилю?

Среди недостатков каршеринга — такие ситуации, как неудобное стартовое расположение автомобиля, сложности с доступом в салон из-за сбоев в работе операторов, беспорядок и неприятные запахи в авто после недобросовестных арендаторов, а также фиксированная зона поездок, лимит пробега и, конечно, система крупных штрафов для пользователей. Простаивание в пробках в каршеринговом автомобиле может оказаться дорогим «удовольствием», что также является существенным минусом. В таких автомобилях не предусмотрены детские кресла и установлен запрет на перевозку животных.