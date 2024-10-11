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Posted 11 октября, 15:09

Published 11 октября, 15:09

Modified 11 октября, 15:10

Updated 11 октября, 15:10

Каршеринг — плюсы и минусы: станет ли сервис заменой личному автомобилю?

Каршеринг — плюсы и минусы: станет ли сервис заменой личному автомобилю?

11 октября 2024, 15:09
Фото: Изображение Midjourney
Каршеринг — это краткосрочный прокат автомобиля. На территории РФ услуга доступна с 2012 года. Некоторые полагают, что пользоваться каршерингом выгоднее, чем иметь свою машину. Давайте разберемся, действительно ли это так.

В большинстве случаев каршеринговые авто арендуют для поездок в аэропорт, а также в пределах города, где сложно припарковаться или парковочные места — платные.

Сервисом могут воспользоваться лица от 18 лет, имеющие водительское удостоверение, — нужно только завести аккаунт на сайте оператора, пишет NEWIA.

Каршеринговые автомобили доступны в любое время суток, аренда оформляется дистанционно.

В числе преимуществ сервиса — полное обслуживание машин самим оператором, а также отсутствие необходимости оплачивать парковку и топливо (с последним возможны исключения).

Среди недостатков каршеринга — такие ситуации, как неудобное стартовое расположение автомобиля, сложности с доступом в салон из-за сбоев в работе операторов, беспорядок и неприятные запахи в авто после недобросовестных арендаторов, а также фиксированная зона поездок, лимит пробега и, конечно, система крупных штрафов для пользователей. Простаивание в пробках в каршеринговом автомобиле может оказаться дорогим «удовольствием», что также является существенным минусом. В таких автомобилях не предусмотрены детские кресла и установлен запрет на перевозку животных.

Безусловно, собственную машину, в отличие от каршерингового авто, нужно обслуживать, своевременно страховать и тратиться на топливо. Но, если вы решите отправиться в поездку на дальнее расстояние или часто стоите в пробках, а также предпочитаете уверенность и комфорт, личная машина, несомненно, выигрывает.

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