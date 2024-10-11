Кадыров пригрозил кровной местью сенатору Керимову: что это значит?

Posted 11 октября, 12:54
Published 11 октября, 12:54
Modified 11 октября, 12:54
Updated 11 октября, 12:54
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву, Ризвану Курбанову, а также сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову. Кадыров утверждает, что они якобы заказали его убийство из-за противоречий вокруг компании Wildberries. Эту информацию он раскрыл 10 октября в ходе совещания с представителями силовых структур региона.
Что известно о конфликте вокруг Wildberries? Летом 2024 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, где Владислав Бакальчук, один из основателей Wildberries, говорил о попытке захвата компании. В этом конфликте власти Чечни поддержали мужа Татьяны Ким (ранее Бакальчук).
Меньше чем через месяц случилась перестрелка у офиса Wildberries в Москве. Погибли два сотрудника, ещё семеро получили ранения. Подозреваемые были задержаны, а Бакальчуку предъявили обвинения по нескольким статьям.
Кто такой Сулейман Керимов, к которому обратился Кадыров? Это известный российский бизнесмен и политик со значительными активами в нефтехимии, горной добыче и финансах. Он является членом Совета Федерации с 2008 года, представляя Республику Дагестан. Его состояние оценивается в десятки миллиардов долларов, что делает его одним из самых богатых людей в России.
А что такое кровная месть? Это древний обычай на Кавказе, является одним из способов разрешения конфликтов в традиционных обществах. Этот обычай существует у различных народов Кавказа.
Хотя кровная месть уже не так широко применяется на современном Кавказе, в отдельных случаях она до сих пор проявляется, особенно в горных районах. С появлением государственных правовых систем, полиции и судов этот обычай стал реже использоваться для урегулирования конфликтов.
Федеральные власти ситуацию пока никак не комментировали.