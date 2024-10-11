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Posted 11 октября, 12:54

Published 11 октября, 12:54

Modified 11 октября, 12:54

Updated 11 октября, 12:54

Кадыров пригрозил кровной местью

Кадыров пригрозил кровной местью сенатору Керимову: что это значит?

11 октября 2024, 12:54
Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова
Кадыров пригрозил кровной местью
По словам Кадырова, Керимов мог предложить 100 миллионов за его ликвидацию. Он заявил, что готов отказаться от кровной мести, если вышеуказанные политики докажут свою невиновность, пишут «Новые известия».

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву, Ризвану Курбанову, а также сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову. Кадыров утверждает, что они якобы заказали его убийство из-за противоречий вокруг компании Wildberries. Эту информацию он раскрыл 10 октября в ходе совещания с представителями силовых структур региона.

Что известно о конфликте вокруг Wildberries? Летом 2024 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, где Владислав Бакальчук, один из основателей Wildberries, говорил о попытке захвата компании. В этом конфликте власти Чечни поддержали мужа Татьяны Ким (ранее Бакальчук).

Меньше чем через месяц случилась перестрелка у офиса Wildberries в Москве. Погибли два сотрудника, ещё семеро получили ранения. Подозреваемые были задержаны, а Бакальчуку предъявили обвинения по нескольким статьям.

Кто такой Сулейман Керимов, к которому обратился Кадыров? Это известный российский бизнесмен и политик со значительными активами в нефтехимии, горной добыче и финансах. Он является членом Совета Федерации с 2008 года, представляя Республику Дагестан. Его состояние оценивается в десятки миллиардов долларов, что делает его одним из самых богатых людей в России.

А что такое кровная месть? Это древний обычай на Кавказе, является одним из способов разрешения конфликтов в традиционных обществах. Этот обычай существует у различных народов Кавказа.

Хотя кровная месть уже не так широко применяется на современном Кавказе, в отдельных случаях она до сих пор проявляется, особенно в горных районах. С появлением государственных правовых систем, полиции и судов этот обычай стал реже использоваться для урегулирования конфликтов.

Федеральные власти ситуацию пока никак не комментировали.

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#Общество#Политика#Россия#Рамзан кадыров#Чечня#Дагестан#Кровная месть
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