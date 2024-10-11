Кадыров пригрозил кровной местью сенатору Керимову: что это значит?

Кто такой Сулейман Керимов, к которому обратился Кадыров? Это известный российский бизнесмен и политик со значительными активами в нефтехимии, горной добыче и финансах. Он является членом Совета Федерации с 2008 года, представляя Республику Дагестан. Его состояние оценивается в десятки миллиардов долларов, что делает его одним из самых богатых людей в России.