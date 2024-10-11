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Posted 11 октября, 07:55

Published 11 октября, 07:55

Modified 11 октября, 07:55

Updated 11 октября, 07:55

Эксперты: Отказ от курения полезен для здоровья и в пожилом возрасте

Эксперты: Отказ от курения полезен для здоровья и в пожилом возрасте

11 октября 2024, 07:55
Фото: Изображение Midjourney
Ученые из Мичиганского университета поделились результатами исследования, согласно которым отказ от курения приносит пользу для здоровья в любом возрасте, в том числе пожилом.

Решение избавиться от этой вредной привычки даже в 75 лет может улучшить качество жизни и увеличить ее продолжительность, передает newkhakasiya.online.

Хотя кампании по борьбе с никотиновой зависимостью ориентированы в основном на более молодое поколение, ученые заявили, что отказ от этой вредной привычки в пожилом возрасте также продлевает жизнь и улучшает самочувствие.

В ходе исследования были сопоставлены данные о продолжительности жизни никогда не куривших людей и тех, кто продолжал курить в возрасте 35 лет. Результаты показали, что некурящие в среднем живут на девять лет дольше. Если же 35-летний человек примет решение отказаться от этой привычки, то он вернет себе не менее восьми лет жизни — именно на такой срок сократилась бы его жизнь, если бы он продолжал курить.

Ученые рассказали, что отказ от курения в 65-летнем возрасте увеличивает вероятность продления жизни минимум на один год на 23 процента. Если это решение будет принято в 75 лет, то этот показатель составит уже 14 процентов.

Согласно исследованию, 10 процентов людей, отказавшихся от курения в 65 лет, жили в среднем на восемь лет дольше по сравнению с тем, если бы они продолжали курить, а 8 процентов тех, кто смог отказаться от курения в 75 лет, прожили на четыре года больше.

Исследование позволяет сделать вывод о том, что никогда не поздно отказаться от курения и поменять свой образ жизни на более здоровый.

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