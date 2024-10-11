Эксперты: Отказ от курения полезен для здоровья и в пожилом возрасте

В ходе исследования были сопоставлены данные о продолжительности жизни никогда не куривших людей и тех, кто продолжал курить в возрасте 35 лет. Результаты показали, что некурящие в среднем живут на девять лет дольше. Если же 35-летний человек примет решение отказаться от этой привычки, то он вернет себе не менее восьми лет жизни — именно на такой срок сократилась бы его жизнь, если бы он продолжал курить.