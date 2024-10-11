Эксперты: Отказ от курения полезен для здоровья и в пожилом возрасте

Posted 11 октября, 07:55
Published 11 октября, 07:55
Modified 11 октября, 07:55
Updated 11 октября, 07:55
Решение избавиться от этой вредной привычки даже в 75 лет может улучшить качество жизни и увеличить ее продолжительность, передает newkhakasiya.online.
Хотя кампании по борьбе с никотиновой зависимостью ориентированы в основном на более молодое поколение, ученые заявили, что отказ от этой вредной привычки в пожилом возрасте также продлевает жизнь и улучшает самочувствие.
В ходе исследования были сопоставлены данные о продолжительности жизни никогда не куривших людей и тех, кто продолжал курить в возрасте 35 лет. Результаты показали, что некурящие в среднем живут на девять лет дольше. Если же 35-летний человек примет решение отказаться от этой привычки, то он вернет себе не менее восьми лет жизни — именно на такой срок сократилась бы его жизнь, если бы он продолжал курить.
Ученые рассказали, что отказ от курения в 65-летнем возрасте увеличивает вероятность продления жизни минимум на один год на 23 процента. Если это решение будет принято в 75 лет, то этот показатель составит уже 14 процентов.
Согласно исследованию, 10 процентов людей, отказавшихся от курения в 65 лет, жили в среднем на восемь лет дольше по сравнению с тем, если бы они продолжали курить, а 8 процентов тех, кто смог отказаться от курения в 75 лет, прожили на четыре года больше.
Исследование позволяет сделать вывод о том, что никогда не поздно отказаться от курения и поменять свой образ жизни на более здоровый.