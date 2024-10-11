Блокировка Discord: что известно на сегодня

Posted 11 октября, 15:06
Published 11 октября, 15:06
Modified 11 октября, 15:08
Updated 11 октября, 15:08
Discord — это мессенджер с поддержкой телефонных и видеоконференций, созданный в 2015 году. Изначально он предназначался для общения геймеров. Сегодня этот сервис насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц и активно используется не только для игр, но и для учёбы и работы.
С помощью Discord можно создавать сообщества по интересам и подключать полезные боты. Хотя этот мессенджер схож с Telegram, он обладает рядом уникальных функций. Например, там есть возможность ограничения доступа к определенному контенту на серверах.
Блокировка Discord началась 30 сентября, когда Таганский районный суд Москвы наложил штраф в размере 3,5 миллиона рублей на платформу за неисполнение требований российских властей. Причиной стали обвинения в наличии запрещенного контента, включая материалы, связанные с педофилией, наркотиками и ЛГБТ (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).
Это стало основанием для вмешательства Роскомнадзора, который направил администрации Discord требование удалить 947 материалов, нарушающих российское законодательство. Однако часть из них осталась без ответа, что стало одной из причин блокировки. Утром 8 октября российские пользователи Discord сообщили о сбоях в работе мессенджера.
В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что на данный момент нет оснований для разблокировки Discord. В ответ на это последовало много мнений, что решение необходимо пересмотреть.
Владислав Даванков, вице-спикер нижней палаты парламента, отметил, что Discord полезен для студентов и преподавателей и его функционал не может быть полностью заменён отечественными аналогами, такими как «Яндекс.Телемост» или «VK Мессенджер».
Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, также отметила значимость платформы, особенно в контексте её использования в специальной военной операции. Discord предоставляет качественную видеосвязь беспилотникам. Аналогичого сервиса для военных нет. По её словам, блокировка мессенджера может быть ошибкой, учитывая его широкую популярность и функциональность.
По данным Mediascope, Discord используют от 25 до 40 миллионов человек в России. Однако депутат Госдумы Александр Хинштейн оценил число активных пользователей значительно ниже — от 2,6 до 4,8 миллиона ежедневно. Он также высказал мнение, что Discord способствует совершению серьёзных преступлений. Для его разблокировки нужно, чтобы сервис удалил противоправные материалы и обеспечил авторизацию пользователей.