Блокировка Discord: что известно на сегодня

Discord — это мессенджер с поддержкой телефонных и видеоконференций, созданный в 2015 году. Изначально он предназначался для общения геймеров. Сегодня этот сервис насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц и активно используется не только для игр, но и для учёбы и работы.