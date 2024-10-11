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Posted 11 октября, 14:49

Published 11 октября, 14:49

Modified 11 октября, 14:49

Updated 11 октября, 14:49

Учёные в Белгородской области занялись кроличьим молоком

Белгородские учёные научились добывать кроличье молоко: для чего оно нужно?

11 октября 2024, 14:49
Фото: 1MI

Учёные в Белгородской области занялись кроличьим молоком

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Новости Белгорода
Учёные из Белгородской области научились бережно доить кроликов для получения молока, которое активно используется в косметологической сфере. Подробности выяснили журналисты ГТРК «Белгород».

Белгородские учёные научились добывать очень ценное и богатое витаминами кроличье молоко: для этого зверьков приходится очень бережно доить. Сообщается, что получаемый продукт обладает действенным косметологическим эффектом: использовать его можно вместо ботокса и коллагена.

Добывают молоко на одной из кролиководческих ферм, где установлено специальное оборудование. Первая попытка оказалась успешной, поэтому доить специально выведенных крольчих продолжили.

Особое внимание в разведении животных уделяют питанию.

«Кормление у нас — это основа основ. Для нас качественный комбикорм жизненно необходим. В него тщательно подбирают все составные части: пшеница проходит все анализы, ячмень и другие компоненты», — объяснила заведующая лабораторией Наталья Хохлова.

За сутки здоровый кролик может дать до 150 мл молока, которое затем отправляют в лабораторию и превращают в порошок. Хранят продукт с помощью шоковой заморозки, которая помогает сохранить все полезные свойства молока.

Продукт используют в качестве уходового средства: молоко помогает напитать, увлажнить и отбелить кожу лица.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Наука#Кролики#Молоко#Новости Белгорода#Белгород#Учёные
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