Белгородские учёные научились добывать кроличье молоко: для чего оно нужно?

Posted 11 октября, 14:49
Published 11 октября, 14:49
Modified 11 октября, 14:49
Updated 11 октября, 14:49
Белгородские учёные научились добывать очень ценное и богатое витаминами кроличье молоко: для этого зверьков приходится очень бережно доить. Сообщается, что получаемый продукт обладает действенным косметологическим эффектом: использовать его можно вместо ботокса и коллагена.
Добывают молоко на одной из кролиководческих ферм, где установлено специальное оборудование. Первая попытка оказалась успешной, поэтому доить специально выведенных крольчих продолжили.
Особое внимание в разведении животных уделяют питанию.
«Кормление у нас — это основа основ. Для нас качественный комбикорм жизненно необходим. В него тщательно подбирают все составные части: пшеница проходит все анализы, ячмень и другие компоненты», — объяснила заведующая лабораторией Наталья Хохлова.
За сутки здоровый кролик может дать до 150 мл молока, которое затем отправляют в лабораторию и превращают в порошок. Хранят продукт с помощью шоковой заморозки, которая помогает сохранить все полезные свойства молока.
Продукт используют в качестве уходового средства: молоко помогает напитать, увлажнить и отбелить кожу лица.