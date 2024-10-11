Белгородская область продолжает получать гуманитарные грузы с помощью

Несколько дней назад в рамках гуманитарной помощи Белгородчина приняла новый груз, который прибыл из Смоленской и Владимирской областей. Об этом сообщил председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков в своём Telegram-канале. С гуманитарной миссией в регион также прибыли депутат Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации Артём Туров и председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов.