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Posted 11 октября, 13:24

Published 11 октября, 13:24

Modified 11 октября, 13:26

Updated 11 октября, 13:26

Белгородская область продолжает получать гуманитарные грузы с помощью

Белгородская область продолжает получать гуманитарные грузы с помощью

11 октября 2024, 13:24
Фото: Соцсети Юрия Клепикова
Не так давно гуманитарную помощь в регион доставили из Смоленской и Владимирской областей, а также из Вологодской области. Подробности сообщил в своём Telegram-канале председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.

Несколько дней назад в рамках гуманитарной помощи Белгородчина приняла новый груз, который прибыл из Смоленской и Владимирской областей. Об этом сообщил председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков в своём Telegram-канале. С гуманитарной миссией в регион также прибыли депутат Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации Артём Туров и председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов.

В новой партии были продукты первой необходимости: макаронные изделия, крупы, мука, мясные консервы. Гуманитарную помощь в регионе приняли депутаты облдумы Иван Конев и Иван Овчинников, а также сотрудники Белгородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

Продукты питания доставили в логистический центр для последующей фасовки и распределения по пунктам временного размещения, а также адресно выдали людям, которые покинули приграничные муниципалитеты.

От жителей и руководства нашего региона выражаю огромную благодарность за регулярную поддержку. Спасибо, что остаётесь неравнодушными! Единство — один из важнейших факторов, движущих Россию вперед! Вперёд к победе!
Юрий Клепиков
Видео: Соцсети Юрия Клепикова .

Ещё один гуманитарный груз приехал в Белгородскую область из Вологодской области. Всего прибыло четыре фуры с пиломатериалами.

Инициатива по предоставлению гуманитарной помощи была выдвинута губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым и председателем заксобрания области Сергеем Жестянниковым.

Сам Сергей Геннадиевич — уроженец нашей области, староосколец. Ему очень небезразлична судьба родного края. Вологодские коллеги обратились с инициативными предложениями о помощи к нашему губернатору Вячеславу Владимировичу Гладкову, и нами совместно было принято решение, что первостепенной необходимостью для восстановления нашего приграничья станет древесина.
Юрий Клепиков

С принимающей стороны гуманитарный груз встречали депутат Белгородской облдумы Сергей Балашов и представители Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: Соцсети Юрия Клепикова

Полученная гуманитарная помощь будет направлена на восстановление повреждённых жилых домов и объектов социальной инфраструктуры региона. Кроме того, комплексы радиолокационной электронной борьбы, входящие в состав этого масштабного груза, будут незамедлительно переданы в приграничные муниципалитеты для защиты от постоянных атак беспилотников.

От всей души выражаю огромную благодарность коллегам за неравнодушие и готовность прийти на помощь! Именно консолидация позволяет нам на протяжении трёх лет преодолевать трудности, обрушившиеся на Белгородскую землю.
Юрий Клепиков
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