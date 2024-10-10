Зоны самообслуживания в отделениях «Почты России» протестировали уже 2 млн человек

Posted 10 октября, 16:49
Published 10 октября, 16:49
Modified 10 октября, 16:49
Updated 10 октября, 16:49
Первые зоны самообслуживания начали функционировать во втором квартале 2024 года, что дало возможность пользователям самостоятельно готовить отправления. Эти зоны были организованы в наиболее загруженных отделениях от Калининградской области до Дальнего Востока, пишет newizv.ru.
В настоящее время компания поэтапно заменяет традиционные компьютеры на специальные киоски, которые оснащены весами, принтером для самоклеящихся ярлыков, сканерами штрихкодов и онлайн-кассами. В будущем планируется расширить функционал устройств, добавив камеры, микрофоны и системы для бесконтактной передачи писем и посылок. Переоснащение зон самообслуживания планируется завершить в следующем году.
Как отметил первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин, новые зоны самообслуживания продемонстрировали свою эффективность в самых загруженных отделениях. Он подчеркнул, что этот подход пользуется популярностью среди клиентов и значительно облегчает работу операторов.
«Оценив результаты за несколько месяцев, мы теперь планируем масштабировать зоны самообслуживания на отделения по всей стране», — прокомментировал он.