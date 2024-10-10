Зоны самообслуживания в отделениях «Почты России» протестировали уже 2 млн человек

В настоящее время компания поэтапно заменяет традиционные компьютеры на специальные киоски, которые оснащены весами, принтером для самоклеящихся ярлыков, сканерами штрихкодов и онлайн-кассами. В будущем планируется расширить функционал устройств, добавив камеры, микрофоны и системы для бесконтактной передачи писем и посылок. Переоснащение зон самообслуживания планируется завершить в следующем году.