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Posted 10 октября, 16:49

Published 10 октября, 16:49

Modified 10 октября, 16:49

Updated 10 октября, 16:49

Зоны самообслуживания в отделениях «Почты России» протестировали уже 2 млн человек

Зоны самообслуживания в отделениях «Почты России» протестировали уже 2 млн человек

10 октября 2024, 16:49
Фото: Пресс-служба Почты России
С апреля 2024 года два миллиона клиентов воспользовались зонами самообслуживания, которые были установлены более чем в 1 000 отделений «Почты России».

Первые зоны самообслуживания начали функционировать во втором квартале 2024 года, что дало возможность пользователям самостоятельно готовить отправления. Эти зоны были организованы в наиболее загруженных отделениях от Калининградской области до Дальнего Востока, пишет newizv.ru.

В настоящее время компания поэтапно заменяет традиционные компьютеры на специальные киоски, которые оснащены весами, принтером для самоклеящихся ярлыков, сканерами штрихкодов и онлайн-кассами. В будущем планируется расширить функционал устройств, добавив камеры, микрофоны и системы для бесконтактной передачи писем и посылок. Переоснащение зон самообслуживания планируется завершить в следующем году.

Как отметил первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин, новые зоны самообслуживания продемонстрировали свою эффективность в самых загруженных отделениях. Он подчеркнул, что этот подход пользуется популярностью среди клиентов и значительно облегчает работу операторов.

«Оценив результаты за несколько месяцев, мы теперь планируем масштабировать зоны самообслуживания на отделения по всей стране», — прокомментировал он.

#Общество
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