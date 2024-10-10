Уже в следующем году? Названы новые сроки, когда может закончиться СВО

Posted 10 октября 2024, 08:40
Published 10 октября 2024, 08:40
Modified 10 октября 2024, 08:41
Updated 10 октября 2024, 08:41
Боевые действия на территории Украины закончатся не позднее 2025 года, считает президент соседнего государства Владимир Зеленский. Новые сроки он назвал на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в хорватском городе Дубровник.
«В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуть ситуацию в сторону мира и прочной стабильности», — сказал Зеленский.
Сейчас, по словам украинского главы, Киев работает над «формулой мира».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков иного мнения. В начале осени он прокомментировал прогнозы Зеленского и заявил, что СВО завершится только тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей.
«Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путём, специальная военная операция будет завершена», — сказал Песков.
В Совете Федерации по международным делам ранее называли предположение президента Украины «фантастикой». Планы по заключению мира сначала планировали представить в текущем году, а потом перенесли, напомнил первый зампред Владимир Джабаров.
Мнения о том, когда завершится спецоперация, расходятся. Недавно Бел.Ру сделали большой материал на эту тему.