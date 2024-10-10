Ученые рассказали, как исчезла жидкая вода на Марсе

Posted 10 октября, 09:01
Published 10 октября, 09:01
Modified 10 октября, 09:03
Updated 10 октября, 09:03
Планетоход запустили на Марс еще в 2012 году. Недавно Curiosity нагрел образцы карбонатов до 900 градусов и провел с помощью лазерного спектрометра анализ газов, образовавшихся в результате нагревания, пишет newkhakasiya.online.
Результаты показали, что за весь период существования этих минералов на Марсе не было жизни. Однако это не исключает того, что она могла быть в более ранние периоды под поверхностью планеты.
Ученые выдвинули две версии образования полученных карбонатов: они могли появиться или в результате серии сухих и влажных циклов, или в условиях очень соленой воды при замерзании.
Свои выводы специалисты объяснили тем, что показатели изотопов кислорода и углерода оказались значительно выше, чем во всех ранее изученных образцах с Земли и Марса. Получается, изотопы стали очень тяжелыми, так как испарение было экстремальным, а другие процессы, которые могли привести к образованию более легких изотопов, были более слабыми.
По мнению ученых, много миллиардов лет назад Марс был более теплой планетой. Возможно, на его поверхности существовали океаны и другие водоемы. При остывании глобальное магнитное поле исчезло, и Марс стал беззащитным перед солнечным ветром. Основная часть атмосферы улетучилась, и планета превратилась в засушливую пустыню.