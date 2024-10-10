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Posted 10 октября, 09:01

Published 10 октября, 09:01

Modified 10 октября, 09:03

Updated 10 октября, 09:03

Ученые рассказали, как исчезла жидкая вода на Марсе

Ученые рассказали, как исчезла жидкая вода на Марсе

10 октября 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney
Марсоход Curiosity, работающий на Марсе в кратере Гейла, недавно предоставил новую информацию, благодаря которой ученые смогли выяснить, каким образом на планете исчезла жидкая вода, что превратило ее в безжизненную пустыню.

Планетоход запустили на Марс еще в 2012 году. Недавно Curiosity нагрел образцы карбонатов до 900 градусов и провел с помощью лазерного спектрометра анализ газов, образовавшихся в результате нагревания, пишет newkhakasiya.online.

Результаты показали, что за весь период существования этих минералов на Марсе не было жизни. Однако это не исключает того, что она могла быть в более ранние периоды под поверхностью планеты.

Ученые выдвинули две версии образования полученных карбонатов: они могли появиться или в результате серии сухих и влажных циклов, или в условиях очень соленой воды при замерзании.

Свои выводы специалисты объяснили тем, что показатели изотопов кислорода и углерода оказались значительно выше, чем во всех ранее изученных образцах с Земли и Марса. Получается, изотопы стали очень тяжелыми, так как испарение было экстремальным, а другие процессы, которые могли привести к образованию более легких изотопов, были более слабыми.

По мнению ученых, много миллиардов лет назад Марс был более теплой планетой. Возможно, на его поверхности существовали океаны и другие водоемы. При остывании глобальное магнитное поле исчезло, и Марс стал беззащитным перед солнечным ветром. Основная часть атмосферы улетучилась, и планета превратилась в засушливую пустыню.

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