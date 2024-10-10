Ученые рассказали, как исчезла жидкая вода на Марсе

Свои выводы специалисты объяснили тем, что показатели изотопов кислорода и углерода оказались значительно выше, чем во всех ранее изученных образцах с Земли и Марса. Получается, изотопы стали очень тяжелыми, так как испарение было экстремальным, а другие процессы, которые могли привести к образованию более легких изотопов, были более слабыми.