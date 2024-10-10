РЭО: Профильные министерства одобрили концепцию минимизации образования отходов

Несколько ведомств уже одобрило предложенную концепцию. Среди них Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство просвещения РФ и Минпромторг России. Минсельхоз также одобрил документ, хотя сделал некоторые замечания. Документ был направлен на согласование в Правительство РФ 16 сентября. В 2025 году планируется разработать дорожную карту с конкретными указаниями для министерств по подготовке предложений о мероприятиях и законодательной базе.