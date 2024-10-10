РЭО: Профильные министерства одобрили концепцию минимизации образования отходов

Posted 10 октября, 09:51
Published 10 октября, 09:51
Modified 10 октября, 09:51
Updated 10 октября, 09:51
Специалисты обсудили возможные способы уменьшения объемов образования продовольственных отходов и их захоронения на полигонах.
На сессии выступил представитель ППК «Российский экологический оператор». Он рассказал о концепции сокращения образования пищевых отходов в России. Данную инициативу уже поддержали четыре министерства, пишет 56orb.ru.
По словам Андрея Рудакова, руководителя департамента вторичных материальных ресурсов ППК «РЭО», федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» предполагает разработку и утверждение концепции сокращения образования различных видов отходов, включая пищевые.
Эти отходы являются частью ТКО и создают проблему, негативно влияя на качество сортировки и загрязняя вторичные ресурсы. Андрей Рудаков также упомянул о фудшеринге — направлении по уменьшению общего количества образования пищевых отходов.
Несколько ведомств уже одобрило предложенную концепцию. Среди них Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство просвещения РФ и Минпромторг России. Минсельхоз также одобрил документ, хотя сделал некоторые замечания. Документ был направлен на согласование в Правительство РФ 16 сентября. В 2025 году планируется разработать дорожную карту с конкретными указаниями для министерств по подготовке предложений о мероприятиях и законодательной базе.
Вопрос об утилизации органических отходов обсуждался и на пленарной сессии под названием «Пять лет будущего: фокус на экологию и зеленые инвестиции». Генеральный директор РЭО Денис Буцаев перечислил основные технологии переработки органики в России и обратил внимание на их широкое использование в других странах.
Глава РЭО поддержал предложение парламентария Артема Метелева, который на молодежном дне РЭФ-2024 представил инициативу по созданию инфраструктуры фудшеринга в России. Его проект включает в себя создание сети банков еды по всей стране, а также законодательное регулирование данного рынка.