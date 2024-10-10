Пока молочка дорожает, борщевой набор дешевеет: что с ценами в Белгородской области?

Posted 10 октября, 17:09
Published 10 октября, 17:09
Modified 10 октября, 17:09
Updated 10 октября, 17:09
В ходе еженедельного мониторинга специалисты проанализировали средние цены на продукты питания в Белгородской области.
Отмечается увеличение стоимости питьевого цельного молока с жирностью 2,5–3,2%: пастеризованное подорожало на 1,24%, а стерилизованное — на 1,30%. Сметана выросла в цене на 1,01%. Кроме того, немного прибавили в стоимости сыры (+0,86%), творог (+0,86%), сливочное масло (+0,49%).
Третью неделю наблюдается рост цен на свежие помидоры, в этот раз он составил 1,28%. Заметно подорожали бананы — на 1,95%.
Среди продуктов, которые за неделю подешевели, стоит отметить морковь — её цена снизилась на 3,63%. Также уменьшилась стоимость белокочанной капусты — на 3,36%, столовой свёклы — на 2,21%, репчатого лука — на 1,76%, а также сахара-песка — на 1,61%.