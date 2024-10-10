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Posted 10 октября, 17:09

Published 10 октября, 17:09

Modified 10 октября, 17:09

Updated 10 октября, 17:09

Молочная продукция в Белгородской области дорожает

Пока молочка дорожает, борщевой набор дешевеет: что с ценами в Белгородской области?

10 октября 2024, 17:09
Фото: Изображение Midjourney
Молочная продукция в Белгородской области дорожает

Молоко и сметана подорожали в Белгородской области

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Новости Белгорода
Каждую неделю в Белгородской области проводится мониторинг цен на продукты питания. Выяснилось, что среди прочего подорожала молочная продукция, сообщает Белгородстат. А что подешевело?

В ходе еженедельного мониторинга специалисты проанализировали средние цены на продукты питания в Белгородской области.

Отмечается увеличение стоимости питьевого цельного молока с жирностью 2,5–3,2%: пастеризованное подорожало на 1,24%, а стерилизованное — на 1,30%. Сметана выросла в цене на 1,01%. Кроме того, немного прибавили в стоимости сыры (+0,86%), творог (+0,86%), сливочное масло (+0,49%).

Третью неделю наблюдается рост цен на свежие помидоры, в этот раз он составил 1,28%. Заметно подорожали бананы — на 1,95%.

Среди продуктов, которые за неделю подешевели, стоит отметить морковь — её цена снизилась на 3,63%. Также уменьшилась стоимость белокочанной капусты — на 3,36%, столовой свёклы — на 2,21%, репчатого лука — на 1,76%, а также сахара-песка — на 1,61%.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Сахар#Молоко#Новости Белгорода#Помидоры#Цены на продукты#Белгород#Сметана#Бананы
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