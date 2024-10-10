Пока молочка дорожает, борщевой набор дешевеет: что с ценами в Белгородской области?

Среди продуктов, которые за неделю подешевели, стоит отметить морковь — её цена снизилась на 3,63%. Также уменьшилась стоимость белокочанной капусты — на 3,36%, столовой свёклы — на 2,21%, репчатого лука — на 1,76%, а также сахара-песка — на 1,61%.