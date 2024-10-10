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Posted 10 октября, 12:02

Published 10 октября, 12:02

Modified 10 октября, 12:02

Updated 10 октября, 12:02

Откуда взялись квадроберы и почему движение стало популярным среди детей?

Откуда взялись квадроберы и почему движение стало популярным среди детей?

10 октября 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
Разговоры о квадроберах не уходят из повестки уже не первую неделю. Тему обсуждают даже политики. Но откуда вообще взялось это движение и почему стало таким популярным среди детей? «Новые известия» предлагают свою точку зрения.

Почему движение квадроберов стало популярным среди у детей и подростков?

По одной из версий, источником для вдохновения стали успехи спортсмена из Японии Кеничи Ито, который придумал шесть способов передвижения по-обезьяньи ещё двадцать лет назад. Однако последователи Ито ещё не родились, когда японец объявил о своих необычных способностях.

Однако можно посмотреть на ситуацию с другой стороны. По данным Центра питания и благополучия животных, в России увеличивается количество семей с питомцами. Их численность достигла 74,8 миллиона, что на 11,3 миллиона (11%) больше, чем три года назад.

Больше половины семей в РФ имеют домашних животных. Жители страны рассматривают питомцев как членов семьи (42% владельцев кошек и 34% владельцев собак), друзей (26% и 36%) или даже детей (19% и 16%). Только 13% владельцев кошек и 14% владельцев собак считают их просто животными. Представьте: практически каждый пятый любитель кошек ставит их на один уровень с детьми!

Тем временем дети в возрасте 10-12 лет всё больше отдаляются от своих родителей. Ведут себя неприлично, получают выговоры в школе, объединяются в странные группы, в то время как год за годом кошки и собаки становятся ближе к заботливым хозяевам.

Однако потребность детей в проявлении любви остаётся неизменной. Возможно, дети думают так: если родители очень любят своих пушистых и четвероногих друзей, то почему бы и самим не примерить этот образ жизни?

При этом ни семья, ни школа не учат детей важному — межличностным отношениям, любви, эффективному общению как с близкими, так и в обществе.

Как побороть моду на хождение на четвереньках, никто точно не знает. Но точно можно сказать, что идея вводить уголовные наказания для детей, не достигших даже 14 лет, вызывает смех.

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#Общество#Квадроберы
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