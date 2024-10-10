Откуда взялись квадроберы и почему движение стало популярным среди детей?

Posted 10 октября, 12:02
Published 10 октября, 12:02
Modified 10 октября, 12:02
Updated 10 октября, 12:02
Почему движение квадроберов стало популярным среди у детей и подростков?
По одной из версий, источником для вдохновения стали успехи спортсмена из Японии Кеничи Ито, который придумал шесть способов передвижения по-обезьяньи ещё двадцать лет назад. Однако последователи Ито ещё не родились, когда японец объявил о своих необычных способностях.
Однако можно посмотреть на ситуацию с другой стороны. По данным Центра питания и благополучия животных, в России увеличивается количество семей с питомцами. Их численность достигла 74,8 миллиона, что на 11,3 миллиона (11%) больше, чем три года назад.
Больше половины семей в РФ имеют домашних животных. Жители страны рассматривают питомцев как членов семьи (42% владельцев кошек и 34% владельцев собак), друзей (26% и 36%) или даже детей (19% и 16%). Только 13% владельцев кошек и 14% владельцев собак считают их просто животными. Представьте: практически каждый пятый любитель кошек ставит их на один уровень с детьми!
Тем временем дети в возрасте 10-12 лет всё больше отдаляются от своих родителей. Ведут себя неприлично, получают выговоры в школе, объединяются в странные группы, в то время как год за годом кошки и собаки становятся ближе к заботливым хозяевам.
Однако потребность детей в проявлении любви остаётся неизменной. Возможно, дети думают так: если родители очень любят своих пушистых и четвероногих друзей, то почему бы и самим не примерить этот образ жизни?
При этом ни семья, ни школа не учат детей важному — межличностным отношениям, любви, эффективному общению как с близкими, так и в обществе.
Как побороть моду на хождение на четвереньках, никто точно не знает. Но точно можно сказать, что идея вводить уголовные наказания для детей, не достигших даже 14 лет, вызывает смех.