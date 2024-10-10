Откуда взялись квадроберы и почему движение стало популярным среди детей?

Больше половины семей в РФ имеют домашних животных. Жители страны рассматривают питомцев как членов семьи (42% владельцев кошек и 34% владельцев собак), друзей (26% и 36%) или даже детей (19% и 16%). Только 13% владельцев кошек и 14% владельцев собак считают их просто животными. Представьте: практически каждый пятый любитель кошек ставит их на один уровень с детьми!