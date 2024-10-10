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Posted 10 октября, 12:54

Published 10 октября, 12:54

Modified 10 октября, 12:54

Updated 10 октября, 12:54

Народная программа ЕР помогает в комплексном развитии села

Народная программа ЕР помогает в комплексном развитии села

10 октября 2024, 12:54
Фото: ER.RU
«Единая Россия» включила в народную программу партии наиболее важные направления в сфере развития села — от медицинского обеспечения до образования и культуры.

Владимир Якушев, врио секретаря генерального совета ЕР, подчеркнул важность продолжения финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий». Эта часть является одной из приоритетных в народной программе партии, пишет mkset.ru.

По словам Якушева, в прошлом году благодаря инициативе ЕР бюджет программы увеличился на 26 миллиардов рублей. Это позволило расширить использование сельхозземель, приобрести современную технику и внедрить новые технологии. Он отметил, что партия старается сохранить должный уровень финансирования сел в планируемом бюджете.

Особое внимание уделяется строительству и обновлению социальных объектов в селах, включая школы, больницы и дома культуры. Якушев отметил, что создание комфортных условий для жизни и работы в сельской местности крайне важно для предотвращения оттока населения в города. Согласно указу президента Владимира Путина, особый акцент сделан на сельские школы. Из 4,6 тысячи российских школ 66% находятся в сельских районах.

В прошлом году было построено и модернизировано 271 здание домов культуры, а к концу 2024 года планируется завершение работ еще на 346 объектах. Также возводятся медицинские учреждения, в том числе модульные комплексы, библиотеки и многофункциональные культурные центры. В рамках программы газификации газ проведен к 1,1 миллиона участков, полностью подключены 660 тысяч домов.

Кроме того, активно развивается инициативное бюджетирование, которое позволяет местным жителям участвовать в распределении муниципального бюджета для решения актуальных проблем.

Продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский учитель», с помощью которых уже привлекли в сельскую местность около 65 тысяч врачей и более пяти тысяч учителей. С будущего года по указу президента запускается программа «Земский работник культуры».

Также предпринимаются шаги по улучшению доступности лекарств. В случае отсутствия стационарных аптек в поселках медикаменты продаются в местных медучреждениях. Кроме того, идет работа по улучшению связи в сельских районах и развитию сельского туризма, сообщает сайт партии ER.RU.

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