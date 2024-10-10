Народная программа ЕР помогает в комплексном развитии села

В прошлом году было построено и модернизировано 271 здание домов культуры, а к концу 2024 года планируется завершение работ еще на 346 объектах. Также возводятся медицинские учреждения, в том числе модульные комплексы, библиотеки и многофункциональные культурные центры. В рамках программы газификации газ проведен к 1,1 миллиона участков, полностью подключены 660 тысяч домов.