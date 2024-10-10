На Стойленском ГОКе провели соревнования по оказанию первой помощи

Posted 10 октября, 11:19
Published 10 октября, 11:19
Modified 10 октября, 11:21
Updated 10 октября, 11:21
Перед началом соревнований инструкторы специализированной компании провели мастер-класс по оказанию первой помощи и экстренной медицине. Участникам рассказали о различных приемах транспортировки пострадавшего, познакомили с техниками остановки кровотечения и проведением сердечно-легочной реанимации.
По окончании мастер-класса сотрудники СГОКа разделились на четыре команды для прохождения маршрута с заданным сценарием. Оказав условно-пострадавшим первую помощь на месте, участники эвакуировали их в безопасную зону, преодолевая «полосу препятствий». Судейская комиссия оценивала правильный алгоритм действий при оказании помощи, слаженную командную работу и время выполнения задания.
Лучший результат в соревнованиях показала сборная команда работников цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Максима Григоряна, Дмитрия Глущука, Руслана Бригаденко, сотрудниц рудоуправления Ольги Калининой и Татьяны Чиликовой, а также водителя автоцеха Владислава Калинина. Лучшим первопомощником СГОКа второй год подряд признан слесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Максим Григорян. Всех призеров-первопомощников отметили дипломами и памятными подарками.
Соревнования по оказанию первой помощи на СГОКе впервые провели три года назад. В этот раз в них приняли участие руководители управлений комбината, в их числе начальник управления охраны труда и промышленной безопасности Стойленского ГОКа Евгений Борищев.
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим прошли все сотрудники Стойленского ГОКа. Подобные соревнования позволяют оценить, как на практике применяются навыки, полученные ими в ходе обучения, выявить недочеты и исправить их. В планах — вывести соревнования на новый уровень и провести их между командами разных подразделений комбината», — комментирует Евгений Борищев.