На Стойленском ГОКе провели соревнования по оказанию первой помощи

Лучший результат в соревнованиях показала сборная команда работников цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Максима Григоряна, Дмитрия Глущука, Руслана Бригаденко, сотрудниц рудоуправления Ольги Калининой и Татьяны Чиликовой, а также водителя автоцеха Владислава Калинина. Лучшим первопомощником СГОКа второй год подряд признан слесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Максим Григорян. Всех призеров-первопомощников отметили дипломами и памятными подарками.

Соревнования по оказанию первой помощи на СГОКе впервые провели три года назад. В этот раз в них приняли участие руководители управлений комбината, в их числе начальник управления охраны труда и промышленной безопасности Стойленского ГОКа Евгений Борищев.