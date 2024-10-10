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Posted 10 октября, 12:50

Published 10 октября, 12:50

Modified 10 октября, 12:50

Updated 10 октября, 12:50

Постоянный стресс может привести к серьёзным последствиям для здоровья

Когда заесть стресс не получается: как белгородцы могут бесплатно посетить психолога?

10 октября 2024, 12:50
Фото: 1MI
Постоянный стресс может привести к серьёзным последствиям для здоровья

Белгородский врач-психиатр рассказал об эффективных методах борьбы со стрессом

Стресс — естественная реакция организма на раздражители, которая помогает адаптироваться к новым условиям и преодолевать трудности. Но постоянный стресс может привести к негативным последствиям для здоровья. Как обратиться за помощью к специалисту, рассказали в белгородской психиатрической больнице.

Длительный стресс может серьёзно ухудшить качество жизни. Чтобы справиться с ним, можно заняться йогой, больше гулять на свежем воздухе и заниматься спортом.

Как рассказала Виктория Руженкова, заместитель главного врача больницы и врач-психиатр, такие занятия помогают организму вырабатывать эндорфины — гормоны радости, а также снижают уровень кортизола — гормона стресса.

Существуют различные способы саморегуляции и дыхательные техники, которые помогают снизить стресс, улучшить сон и справиться с тяжёлыми переживаниями.

Но не всегда удаётся справиться с постоянным напряжением самостоятельно. Важно вовремя обратиться за помощью к специалисту. Если вы не можете понять причины своих переживаний и разработать стратегию управления ими, обратитесь к врачу.

Психотерапевт поможет вам справиться с тревогой и беспокойством, а также выработать конструктивные модели поведения. Если потребуется медикаментозное лечение, его назначит врач-психиатр.

Не стоит относиться предвзято к помощи специалистов, занимающихся проблемами психического здоровья. Обращение к ним не означает слабость духа.

Белгородцы могут обратиться в диспансерное отделение областной психиатрической больницы, где работают опытные клинические психологи и врачи-психиатры.

В честь Всемирного дня психического здоровья и дня открытых дверей там каждый желающий может бесплатно получить консультацию медиков, узнать, как сохранить психическое здоровье, и посетить занятие по преодолению стресса.

Белгородцы на следующей неделе смогут бесплатно посетить психолога
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Психолог#Психология#Стресс#Психотерапевт#Психиатр#Психологическое здоровье
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