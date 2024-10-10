Когда заесть стресс не получается: как белгородцы могут бесплатно посетить психолога?

Posted 10 октября, 12:50
Published 10 октября, 12:50
Modified 10 октября, 12:50
Updated 10 октября, 12:50
Длительный стресс может серьёзно ухудшить качество жизни. Чтобы справиться с ним, можно заняться йогой, больше гулять на свежем воздухе и заниматься спортом.
Как рассказала Виктория Руженкова, заместитель главного врача больницы и врач-психиатр, такие занятия помогают организму вырабатывать эндорфины — гормоны радости, а также снижают уровень кортизола — гормона стресса.
Существуют различные способы саморегуляции и дыхательные техники, которые помогают снизить стресс, улучшить сон и справиться с тяжёлыми переживаниями.
Но не всегда удаётся справиться с постоянным напряжением самостоятельно. Важно вовремя обратиться за помощью к специалисту. Если вы не можете понять причины своих переживаний и разработать стратегию управления ими, обратитесь к врачу.
Психотерапевт поможет вам справиться с тревогой и беспокойством, а также выработать конструктивные модели поведения. Если потребуется медикаментозное лечение, его назначит врач-психиатр.
Не стоит относиться предвзято к помощи специалистов, занимающихся проблемами психического здоровья. Обращение к ним не означает слабость духа.
Белгородцы могут обратиться в диспансерное отделение областной психиатрической больницы, где работают опытные клинические психологи и врачи-психиатры.
В честь Всемирного дня психического здоровья и дня открытых дверей там каждый желающий может бесплатно получить консультацию медиков, узнать, как сохранить психическое здоровье, и посетить занятие по преодолению стресса.