Какую компенсацию получат сельхозпроизводители за ущерб из-за заморозков?

Как сообщили в региональном правительстве, из-за заморозков в воздухе и на поверхности почвы садоводы понесли затраты, которые нужны были, чтобы провести агротехнологические мероприятия и восстановить, реанимировать многолетние насаждения. Также производители потратили деньги на защиту садов от болезней и вредителей.