bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 14:04

Published 10 октября, 14:04

Modified 10 октября, 14:06

Updated 10 октября, 14:06

Белгородские сельхозпроизводители получат компенсацию за ущерб из-за заморозков

Какую компенсацию получат сельхозпроизводители за ущерб из-за заморозков?

10 октября 2024, 14:04
Фото: 1MI

Белгородские сельхозпроизводители получат компенсацию за ущерб из-за заморозков

Сюжет
Эксклюзив
Крупные предприятия и индивидуальные предприниматели понесли потери из-за заморозков, которые наблюдались на территории Белгородской области весной текущего году. Какую компенсацию они получат — в материале Бел.Ру.

Как сообщили в региональном правительстве, из-за заморозков в воздухе и на поверхности почвы садоводы понесли затраты, которые нужны были, чтобы провести агротехнологические мероприятия и восстановить, реанимировать многолетние насаждения. Также производители потратили деньги на защиту садов от болезней и вредителей.

В связи с повреждением многолетних насаждений в период цветения вследствие заморозков сельхозпроизводителям предоставят субсидию на возмещение ущерба. На компенсацию всего выделят порядка 268 млн рублей, из них 204 млн рублей — средства федерального бюджета, остальные 64 млн рублей — областного бюджета.

Деньги распределят между 59 сельскохозяйственными товаропроизводителями, которые находятся в 16 муниципалитетах: Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Новооскольском, Шебекинском, Яковлевском, Старооскольском округах, Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Краснояружском, Прохоровском и Ракитянском районах.

Напомним, потери урожая зерновых и зернобобовых культур из-за заморозков составили 20% от планируемого валового сбора. А процент потери урожая у белгородских садоводов — 87%.

Белгородцам возместят убытки, полученные из-за майских заморозков
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область попала в топ-3 по сумме выплат за ущерб от заморозковПодорожают ли в Белгородской области яблоки из-за заморозков?Без урожая яблок: чем обернутся майские заморозки для покупателей и производителей?
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Урожай#Эксклюзив#Сельское хозяйство#Компенсация#Ущерб#Сельхозпроизводители#Заморозки#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика