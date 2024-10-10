Какую компенсацию получат сельхозпроизводители за ущерб из-за заморозков?

Posted 10 октября, 14:04
Published 10 октября, 14:04
Modified 10 октября, 14:06
Updated 10 октября, 14:06
Как сообщили в региональном правительстве, из-за заморозков в воздухе и на поверхности почвы садоводы понесли затраты, которые нужны были, чтобы провести агротехнологические мероприятия и восстановить, реанимировать многолетние насаждения. Также производители потратили деньги на защиту садов от болезней и вредителей.
В связи с повреждением многолетних насаждений в период цветения вследствие заморозков сельхозпроизводителям предоставят субсидию на возмещение ущерба. На компенсацию всего выделят порядка 268 млн рублей, из них 204 млн рублей — средства федерального бюджета, остальные 64 млн рублей — областного бюджета.
Деньги распределят между 59 сельскохозяйственными товаропроизводителями, которые находятся в 16 муниципалитетах: Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Новооскольском, Шебекинском, Яковлевском, Старооскольском округах, Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Краснояружском, Прохоровском и Ракитянском районах.
Напомним, потери урожая зерновых и зернобобовых культур из-за заморозков составили 20% от планируемого валового сбора. А процент потери урожая у белгородских садоводов — 87%.