Гладков заявил, что улучшить водоснабжение удалось для 4000 белгородцев. О ком речь?

Posted 10 октября, 15:30
Published 10 октября, 15:30
Modified 10 октября, 15:30
Updated 10 октября, 15:30
На сегодняшний день специалисты Белоблводоканала заменили более 140 метров участка сети водоснабжения в Ивне. К такой мере пришлось прибегнуть из-за изношенности стального водовода, который снизил давление в сети. Наиболее остро проблему ощущали жители верхних этажей многоквартирных домов по улице Десницкого.
«Заменили часть водопровода, который давно не ремонтировался, тем самым обеспечив качественную подачу воды жителям — почти 4000 человек, надеюсь, не будут испытывать проблемы с подачей воды в их дома», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Работа проводилась в несколько этапов: сначала открытым способом удалось заменить 70 метров аварийного магистрального трубопровода, затем ещё 75 метров сети выполнили методом прокола — его используют для того, чтобы обойтись без разработки траншей, сохранить целостность дорожного полотна и исключить повреждение смежных коммуникаций.