Гладков заявил, что улучшить водоснабжение удалось для 4000 белгородцев. О ком речь?

Работа проводилась в несколько этапов: сначала открытым способом удалось заменить 70 метров аварийного магистрального трубопровода, затем ещё 75 метров сети выполнили методом прокола — его используют для того, чтобы обойтись без разработки траншей, сохранить целостность дорожного полотна и исключить повреждение смежных коммуникаций.