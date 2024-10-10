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Posted 10 октября, 15:30

Published 10 октября, 15:30

Modified 10 октября, 15:30

Updated 10 октября, 15:30

Гладков заявил, что улучшить водоснабжение удалось для 4000 белгородцев. О ком речь?

Гладков заявил, что улучшить водоснабжение удалось для 4000 белгородцев. О ком речь?

10 октября 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Касается каждого
В Белгородской области заменили более 140 метров участка сети водоснабжения, благодаря чему решили проблему с подачей воды для 4000 жителей Ивни. Подробнее о выполненных работах рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На сегодняшний день специалисты Белоблводоканала заменили более 140 метров участка сети водоснабжения в Ивне. К такой мере пришлось прибегнуть из-за изношенности стального водовода, который снизил давление в сети. Наиболее остро проблему ощущали жители верхних этажей многоквартирных домов по улице Десницкого.

«Заменили часть водопровода, который давно не ремонтировался, тем самым обеспечив качественную подачу воды жителям — почти 4000 человек, надеюсь, не будут испытывать проблемы с подачей воды в их дома», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Работа проводилась в несколько этапов: сначала открытым способом удалось заменить 70 метров аварийного магистрального трубопровода, затем ещё 75 метров сети выполнили методом прокола — его используют для того, чтобы обойтись без разработки траншей, сохранить целостность дорожного полотна и исключить повреждение смежных коммуникаций.

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