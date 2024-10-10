Это наш дом, а не Москва: сложная обстановка не помешала белгородцам вернуться домой

Posted 10 октября, 06:32
Published 10 октября, 06:32
Modified 10 октября, 07:37
Updated 10 октября, 07:37
Ранее мы уже рассказывали о семье Егоровых, которая решилась на смелый шаг — переезд в Москву. Они поделились подробностями их переезда: причинами, сложностями, а также о различиях между жизнью в Белгороде и Москве.
В этом интервью семейная пара рассказала, почему они приняли решение вернуться обратно в Белгород и о том, почему их не пугают обстрелы со стороны Украины.
Не связан ли переезд в Москву с тем, что в 2022 году началась СВО?
В: Нет, совсем нет. Мы переезжали не из-за каких-то усугубляющихся ситуаций. Просто хотелось попробовать что-то новое.
Что было тяжело в столичной жизни?
В: Пожалуй, самым сложным было влиться в жизнь в Москве. Разница между нашим городом и столицей оказалась очень большой.
В чём она заключалась?
В: В последнее время мы жили в районе Дубового, где не так много людей и жизнь не кипит. В Белгороде, когда выходишь на улицу, можно встретить много людей, но на нашей Улитке практически никого не было.
В Москве же люди встречаются повсюду, и это особенно заметно, когда живёшь на последней станции метро, рядом с МКАДом. Если забегать вперёд, то в конце концов это стало напрягать, потому что ты чувствуешь себя частью толпы.
Сколько вы прожили в Москве, с сентября 2022 до…?
К: Ровно год. Мы уехали в сентябре 2022 года, а вернулись 1 октября 2023-го.
Почему решили вернуться?
К: Мы съездили в отпуск в Белгород и были в восторге от спокойствия, тишины и уюта. Сразу нахлынули ностальгические воспоминания, ведь с каждым местом здесь связаны особые моменты.
К тому же, наши родные живут рядом и нам захотелось быть ближе к ним. Когда мы вернулись, то поняли, что это наш дом. В Москве у нас не было приятных воспоминаний и близких друзей, только родственники, с которыми мы не так близко общались.
Это как-то ощущалось? Давило?
К: Конечно, потому что мы практически ни с кем не гуляли, ни с кем не общались и не встречались. Только работа и сон.
С чем связан такой жёсткий график?
В: Переезжая в Москву, можно сказать, что ближайшие три года ты просто работаешь. Даже если жить так, как мы жили в Белгороде, всё равно большая часть зарплаты уходит на расходы. Это процентов 80-90.
Когда пришла идея переезда?
В: В сентябре мы приехали в Москву. Первый раз подумали о том, что вернёмся в Белгород, весной. У нас был первый отпуск, и к тому времени начали напрягать разные ситуации. Особенно раздражало то, что приходилось ездить на метро. Раньше мне это нравилось, а сейчас очень раздражает, даже появились тики. Я даже купил наушники с шумоподавлением, но ничего не помогло.
Что касается работы, у меня лично проблем не было. Я влился в коллектив, и мне нравилось работать в офисе. Единственное, что не нравилось, — это добираться до офиса. Возможно, если бы я снял жильё рядом с офисом, минусов было бы меньше.
К: Я не нашла там себя. Искала работу, но так и не нашла. Ещё не понимала, чего хочу на 100%, и ничего не получалось. Когда мы уезжали, я уже понимала, чего хочу, но знала, что буду осуществлять это уже здесь.
Что не нравилось кроме шума в метро?
В: Погода сильно влияет на наше настроение. Если постоянно идут пасмурные дни, настроение просто утекает. Не знаю, как буду жить зимой. Наверное, придётся создавать искусственный свет.
Как погода влияет на жизнь, если большую часть времени проводишь в офисе и дома?
В: Чтобы добраться до офиса, приходится идти по слякоти. Возле МКАДа дороги не всегда хорошо убирают. Надеваешь брюки, чтобы хорошо выглядеть на работе, а из-за слякоти они становятся грязными.
Очень важно, в какой период приезжать в Москву. Мой коллега приехал летом и сейчас живёт там, и ему нормально. Летом в Москве ещё более-менее комфортно, особенно если сравнивать с Белгородом.
Мы приехали в самое унылое время — осенью, в конце сентября, и это было ужасно. Это, наверное, одна из самых больших ошибок, которые можно совершить. Нужно тщательно выбирать время для приезда.
Чего ещё не хватало?
К: Основная причина — мы не смогли найти там свою компанию. Возможно, времени было слишком мало, но мы пытались сблизиться с коллегами, даже гуляли после работы, но ничего в итоге не получалось.
В: В Белгороде для встречи достаточно просто созвониться. Если оба свободны, то пересечься можно через 15-30 минут. В Москве же нужно договариваться минимум за день, а то и за неделю, из-за больших расстояний. Это можно сравнить с ситуацией, когда вы живёте в Белгороде, а ваш коллега в Новом Осколе: для встречи потребуется примерно одинаковое время.
Как можно отказаться от Москвы, где столько возможностей, и вернуться в Белгород? Почему?
В: Это зависит от людей, у нас просто ценности немного иные.
К: Мы уже весной начинали думать, что если продолжим жить в Москве, то будем только работать.
В: Понятно, что можно было бы придумать что-то интересное. Ночь длинная, можно было бы гулять по Москве и наслаждаться жизнью, но нет. Ты устаёшь на работе, долго едешь в метро. Когда добираешься домой, только ешь и тоскуешь. Можно сказать, что мы были одни: живём возле МКАДа и только и делаем, что работаем.
Возможности есть, можно заниматься чем-то интересным, но всё зависит от ваших планов. Если вы планируете посвятить пять лет карьере, то можете забыть друг о друге. Будете только работать. Потому что приходишь домой, нужно что-то читать, что-то изучать, чтобы расти. Из-за того, что возможностей много, конкуренция большая. И если ты не будешь развиваться, то тебя просто выкинут, и всё.
К каким трудностям должны быть готовы люди, которые собираются переехать?
В: В Москве может быть непросто найти работу и жильё.
К: На это может потребоваться много времени.
В: Если вы не можете найти работу в течение пары месяцев, это нормально. Мы бы, скорее всего, устроились на работу, которую не хотели, только чтобы жить в Москве. Когда вы устраиваетесь на работу, которую не любите, потом очень тяжело вернуться к нормальной жизни. Кроме того, основная работа занимает много сил, и остаётся мало энергии и вдохновения, чтобы после работы искать другую.
Для переезда нужно много денег: на съём жилья, залоги, риелторов и другие расходы. В первое время нужно быть готовым к тому, что вы можете не найти работу и придётся платить за жильё и питание.
В Москве есть много возможностей, но нужно быть готовым потратить несколько лет на адаптацию. Если ехать туда только на время, это может быть не лучший вариант, потому что город тяжёлый.
Если беспокоит напряженная обстановка, допустим, на Харгоре, стоит поехать в столицу?
К: Если беспокоит обстановка на Харгоре, можно переехать в центр Белгорода, где спокойнее. Возможно, это стоит попробовать, прежде чем ехать в Москву.
В: Конечно, если у вас есть хороший опыт работы или вы суперспециалист, в Москве вас могут с руками оторвать. Но это не обязательно, потому что в Москве хватает своих специалистов.
К: Всё зависит от желания людей и их готовности. Мы были молоды и полны энергии, поэтому решили попробовать переехать. Мы не жалеем о своём решении, ведь мы попробовали и теперь знаем, что можем жить и в других местах.