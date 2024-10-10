Это наш дом, а не Москва: сложная обстановка не помешала белгородцам вернуться домой

В: В сентябре мы приехали в Москву. Первый раз подумали о том, что вернёмся в Белгород, весной. У нас был первый отпуск, и к тому времени начали напрягать разные ситуации. Особенно раздражало то, что приходилось ездить на метро. Раньше мне это нравилось, а сейчас очень раздражает, даже появились тики. Я даже купил наушники с шумоподавлением, но ничего не помогло.