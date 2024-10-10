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Posted 10 октября, 11:20

Published 10 октября, 11:20

Modified 10 октября, 11:22

Updated 10 октября, 11:22

Белгородский торговый центр рядом с аэропортом эвакуировали, приехали пожарные

Белгородский торговый центр рядом с аэропортом эвакуировали, приехали пожарные

10 октября 2024, 11:20
Сюжет
Эксклюзив
Белгородские Telegram-каналы пишут об эвакуации крупного торгового центра «РИО» в Белгороде. Опять прилёт, журналисты Бел.Ру узнали.

Белгородские медиа сообщают, что в ТРЦ «РИО» эвакуация посетителей, а на место приехали пожарные. Торговый центр находится на севере города, почти у самой границы, недалеко от аэропорта.

Журналистка Бел.Ру связалась с администрацией торгового центра, там сообщили, что эвакуация была из-за системы пожаротушения.

«Ничего у нас серьёзного нет, сработала просто система пожаротушения. Возгораний нет, всё в порядке», — уточнил собеседник.

Отметим, что 2 октября торговый центр «РИО» подвергся атаке беспилотника. Магазин закрывали на несколько дней, чтобы восстановить повреждения.

Владельцем ТРЦ «Рио» в Белгороде стала компания из Калуги
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