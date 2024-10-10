Белгородский торговый центр рядом с аэропортом эвакуировали, приехали пожарные

Posted 10 октября, 11:20
Published 10 октября, 11:20
Modified 10 октября, 11:22
Updated 10 октября, 11:22
Белгородские медиа сообщают, что в ТРЦ «РИО» эвакуация посетителей, а на место приехали пожарные. Торговый центр находится на севере города, почти у самой границы, недалеко от аэропорта.
Журналистка Бел.Ру связалась с администрацией торгового центра, там сообщили, что эвакуация была из-за системы пожаротушения.
«Ничего у нас серьёзного нет, сработала просто система пожаротушения. Возгораний нет, всё в порядке», — уточнил собеседник.
Отметим, что 2 октября торговый центр «РИО» подвергся атаке беспилотника. Магазин закрывали на несколько дней, чтобы восстановить повреждения.