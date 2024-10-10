Белгородка встала на коньки в «Народном Ледниковом периоде» на Первом канале

Posted 10 октября, 14:04
Published 10 октября, 14:04
Modified 10 октября, 14:04
Updated 10 октября, 14:04
Уроженка Шебекино Ольга Томаровская поучаствовала в проекте «Народный Ледниковый период» на Первом канале. Попала на шоу практически случайно, делится белгородка в соцсетях.
«Не знаю, как я решилась на эту авантюру. Подала заявку на всякий случай, прошла отбор. Провела невероятный день в Лужниках в прекрасной компании таких же увлечённых людей, которые готовы бросить все на плаху фигурного катания. Потому что как по-другому? В „секте“ только так», — написала она на своей странице.
Обычно в «Ледниковом периоде» принимают участие звёзды, артисты и медийные личности, но в новом сезоне такую возможность предоставили и простым любителям фигурного катания.
В Шебекино у Ольги был свой бизнес — магазин одежды. Но начало СВО и сложная ситуация в приграничье вынудили женщину переехать.