Белгородец отправится в колонию за найденную в его машине гранату

Posted 10 октября, 13:08
Published 10 октября, 13:08
Modified 10 октября, 13:08
Updated 10 октября, 13:08
Житель Борисовского района незаконно хранил в своём автомобиле Lada Granta ручную осколочную гранату Ф-1. Об этом стало известно сотрудникам УФСБ и УМВД региона. Они изъяли взрывоопасное устройство и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные действия, связанные с приобретением, хранением, перевозкой и пересылкой взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
Материалы дела передали в Борисовский районный суд. Суд признал белгородца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года с отбыванием в колонии общего режима.
Приговор уже вступил в законную силу.