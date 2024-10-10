Белгородец отправится в колонию за найденную в его машине гранату

Житель Борисовского района незаконно хранил в своём автомобиле Lada Granta ручную осколочную гранату Ф-1. Об этом стало известно сотрудникам УФСБ и УМВД региона. Они изъяли взрывоопасное устройство и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные действия, связанные с приобретением, хранением, перевозкой и пересылкой взрывчатых веществ или взрывных устройств»).