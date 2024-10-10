bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 13:08

Published 10 октября, 13:08

Modified 10 октября, 13:08

Updated 10 октября, 13:08

Гранату нашли в машине белгородца

Белгородец отправится в колонию за найденную в его машине гранату

10 октября 2024, 13:08
Фото: 1MI
Гранату нашли в машине белгородца
Сюжет
Суд
Взрывоопасный предмет хранил в своём авто житель Борисовского района. Его признали виновным: в колонии общего режима он проведёт полтора года, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Житель Борисовского района незаконно хранил в своём автомобиле Lada Granta ручную осколочную гранату Ф-1. Об этом стало известно сотрудникам УФСБ и УМВД региона. Они изъяли взрывоопасное устройство и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные действия, связанные с приобретением, хранением, перевозкой и пересылкой взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Материалы дела передали в Борисовский районный суд. Суд признал белгородца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор уже вступил в законную силу.

В доме белгородца нашли пригодные к использованию гранаты, патроны и взрывчатку
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец с гранатой пытался взыскать со знакомых долг, а в итоге выплатил его самВыяснились подробности странного утреннего ЧП под БелгородомБыла граната? В белгородском МЧС прокомментировали рассылку с «находкой» в Белгороде
#Александра Склярова#Белгородская область#Борисовский район#Суд#ФСБ#Взрывное устройство#Белгород#Граната#Приграничье#Незаконное хранение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика