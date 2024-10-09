Владимир Зотов проиграл апелляцию по 25% «Агро-Белогорья»

В ходе длительного судебного разбирательства компания «Русагро» добилась права выкупа 25% долей в уставном капитале «Агро-Белогорья». Это стало возможным после того, как один из совладельцев компании, Владимир Зотов, без согласования с другими совладельцами, включая «Русагро», передал свою долю «Русскому металлу».