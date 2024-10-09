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Posted 9 октября, 06:43

Published 9 октября, 06:43

Modified 9 октября, 06:45

Updated 9 октября, 06:45

Владимир Зотов проиграл апелляцию по 25% «Агро-Белогорья»

Владимир Зотов проиграл апелляцию по 25% «Агро-Белогорья»

9 октября 2024, 06:43
Фото: 1MI
Сюжет
Суд
Суд отказал Владимиру Зотову в апелляции по иску «Русагро» о передаче 25% доли «Агро-Белогорья».

В ходе длительного судебного разбирательства компания «Русагро» добилась права выкупа 25% долей в уставном капитале «Агро-Белогорья». Это стало возможным после того, как один из совладельцев компании, Владимир Зотов, без согласования с другими совладельцами, включая «Русагро», передал свою долю «Русскому металлу».

Как выяснилось, «Русагро» и «Агро-Белогорье» планировали объединить активы в новую компанию, однако в последний момент Зотов изменил своё решение и решил вывести 25% УК на сторону. «Русагро» подало в суд, требуя права выкупа доли, иск был удовлетворён.

Зотов и Лариса Ковалёва, третий совладелец «Агро-Белогорья», обжаловали решение суда. Однако девятнадцатый апелляционный суд отклонил их апелляцию, подтвердив законность решения суда первой инстанции.

Суд признал, что Зотов злоупотребил своими полномочиями, передав часть компании «Русскому металлу», а позже став её владельцем. Продажа долей «Агро-Белогорья» без ведома «Русагро» нарушает права соучредителей компании, что стало основанием для удовлетворения иска о выкупе доли.

Таким образом, изменения уже внесены в ЕГРЮЛ и «Русагро» юридически владеет 47,5% в уставном капитале «Агро-Белогорья». Как эта сделка повлияет на дальнейшее развитие сельскохозяйственного холдинга, пока остаётся неизвестным.

Решение апелляционного суда можно обжаловать в течение двух месяцев. Вероятно, Владимир Зотов будет это делать.

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#Анна Селищева#Агро-Белогорье#Суд#Эксклюзив#Русагро#Аппеляция#Белгород
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